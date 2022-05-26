الخارجية الإثيوبية تبتعث وفدا رفيعا إلى محافظ مأرب وفريق منظمة الهجرة الدولية يحضر المباحثات

الخميس 26 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم مع وفد من الحكومة الاثيوبية برئاسة السفير في وزارة الخارجية الاثيوبية سلمون تارديرسا، وفريق منظمة الهجرة الدولية المنفذ لبرنامج العودة الطوعية للاجئين الاثيوبيين من المحافظة، أوضاع اللاجئين الاثيوبيين المتواجدين في المحافظة. وساستعرض اللقاء الخطوات التنفيذية للبرنامج والتسهيلات التي تقدمها السلطة المحلية لبدء تنفيذ المرحلة الاولى والتي تستهدف 1500 لاجئ، ببدء استقبال الراغبين بالعودة من الاحد القادم..

وخلال اللقاء اشار الوكيل مفتاح الى عمق العلاقة بين البلدين، والتعامل الانساني للاجئين الاثيوبيين ومعاملتهم كاليمني وتقديم المساعدات الانسانية رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الوطن والمحافظة والحرب جراء انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران ..

منوها الى ان المحافظة تحتضن حتى الان اكثر من 35 الف لاجئ اثيوبي بخلاف اللاجئين من دول افريقية اخرى . واضاف أن أفواج اخرى ما زالت تصل تباعا تم السماح لهم بممارسة حياتهم بكل حرية دون مضايقة ووفرت الحماية الامنية والقانونية لهم .. مؤكدا ان السلطة المحلية ستقدم كافة الدعم والتسهيلات لتنفيذ برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه منظمة الهجرة الدولية .

من جانبه عبر الوفد الاثيوبي عن تقدير وشكر حكومة بلاده للموقف الانساني والاخوي الراقي مع اللاجئين الاثيوبيين والتي أكدتها شهادات عدد من اللاجئين بالمحافظة .. مشيرا الى ان الوفد سيعمل مع المنظمة في اعادة اكبر قدر من الراغبين الى ارض الوطن . حضر اللقاء مدير عام شرطة المحافظة العميد يحيى حميد ومدير عام فرع جهاز الامن السياسي العميد ناجي حطروم.