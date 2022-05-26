أكثر من 1000 راكب سافروا بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمّان حتى الآن

الخميس 26 مايو 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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سافر أكثر من ألف يمني بين مطار صنعاء الدولي والعاصمة الأردنية عمّان، خلال أسبوعين منذ الإعلان عن بدء الرحلات منتصف الشهر الجاري- حسب بيان للأمم المتحدة يوم الأربعاء.

وقالت الأمم المتحدة في البيان: أحرز الأطراف تقدماً ملموساً مهماً في الاتفاق على استئناف الرحلات التجارية الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي. حيث سافر حتى الآن أكثر من 1000 راكب على هذه الرحلات.

وأضاف: كما ازداد تردد الرحلات التجارية. وتجري الآن استعدادات لاستئناف الرحلات التجارية بين صنعاء والقاهرة، مصر.

وأعلن يوم 16 مايو/أيار عن إقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء بعد توقف استمر نحو 6 سنوات، وغادرت الرحلة التابعة للخطوط الجوية اليمنية باتجاه العاصمة الأردنية عمان. بعد أن سمحت الحكومة المعترف بها دوليا بالسفر عبر الجوازات الصادرة من مناطق الحوثيين.