انفجار يودي بحياة 5 أشخاص وأكثر من 20 جريح وسط العاصمة المؤقتة عدن

الخميس 26 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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تسبب انفجار قنبلة يدوية وسط سوق شعبي في مديرية الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن، في وفاة واصابة عدد من المدنيين.

ونقلت مصادر اعلامية عن شهود عيان قولهم ان خمسة قتلى بينهم طفل وأكثر من عشرين جريحا سقطوا اليوم الخميسً في انفجار قنبلة يدوية رمى بها أحد الأشخاص الذين كانوا داخل السوق.

واشارت قناة العربية الحدث إلى أن الانفجار وقع ظهر اليوم حيث يزدحم السوق بالمئات من مرتاديه، وبجانبه أيضاً سوق آخر لبيع الأسماك.

ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح ملابسات الانفجار او من يقف خلفه، حتى لحظة نشر الخبر (الثالثة عصرا).