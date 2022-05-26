أكثر من 1000 راكب سافروا بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمّان حتى الآن انفجار يودي بحياة 5 أشخاص وأكثر من 20 جريح وسط العاصمة المؤقتة عدن واشنطن تعبر عن «حزنها العميق وأسفها البالغ» لما حدث لأحد موظفي سفارتها في صنعاء تعرف على التسعيرة الجديدة للوقود بعد الجرعة الحوثية وبماذا بررت شركة النفط؟ ناشطون يسخرون: «هذا خرق للهدنة!» تفاصيل بيان عاجل لوزارة الدفاع الروسية يكشف آخر التطورات في سير المعارك الطاحنة في أوكرانيا السعودية تكشف عن خطوات لتقدمها نحو أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بطلب أمريكي.. دولة أوروبية تحتجز سفينة إيرانية وجيشها يصادر حمولتها في خطوة نادرة.. محكمة مصرية تصدر قرارا ضد السفارة الأمريكية أول دولة عربية تعلن عن انخفاض كارثي في مستوى إنتاج القمح تصريحات هي الأولي في تاريخة.... رونالدينيو يكشف هوية لاعب عربي تمنى اللعب بجواره
تسبب انفجار قنبلة يدوية وسط سوق شعبي في مديرية الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن، في وفاة واصابة عدد من المدنيين.
ونقلت مصادر اعلامية عن شهود عيان قولهم ان خمسة قتلى بينهم طفل وأكثر من عشرين جريحا سقطوا اليوم الخميسً في انفجار قنبلة يدوية رمى بها أحد الأشخاص الذين كانوا داخل السوق.
واشارت قناة العربية الحدث إلى أن الانفجار وقع ظهر اليوم حيث يزدحم السوق بالمئات من مرتاديه، وبجانبه أيضاً سوق آخر لبيع الأسماك.
ولم يصدر أي بيان رسمي يوضح ملابسات الانفجار او من يقف خلفه، حتى لحظة نشر الخبر (الثالثة عصرا).