تعرف على التسعيرة الجديدة للوقود بعد الجرعة الحوثية وبماذا بررت شركة النفط؟ ناشطون يسخرون: «هذا خرق للهدنة!»

الخميس 26 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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فرضت مليشيا الحوثي جرعة سعرية في أسعار الوقود في العاصمة صنعاء، ومناطق سيطرتها، على الرغم من تدفق سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، تنفيذاً لبنود الهُدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وبرر المتحدث الرسمي باسم شركة النفط التابعة للحوثيين في صنعاء عصام المتوكل، أن رفع أسعار الوقود جاء بسبب الارتفاع العالمي للوقود، حد قوله.

وارتفع سعر صفيحة البترول 20 لتر من 12000 الى 12800 بزيادة 40 ريال في كل لتر ليصل إلى 640 ريالا للتر الواحد.

وقال مواطنون انهم تفاجئوا امس الاربعاء بهذا الارتفاع، فيما وصف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي -بشكل ساخر- ماحدث بانه خرقا للهدنة من قبل الحوثيين، بحسب ما اطلع عليه محرر مأرب برس.

وكان مواطنون في مناطق سيطرة الحوثي، عبروا عن رفضهم للتسعيرة القديمة(12000ريال للجالون 20 لتر) التي فرضها الحوثيون، بعد بدء سريان الهدنة بداية ابريل الماضي والسماح بموجبها بدخول سفن النفط الى ميناء الحديدة.. معتبرين هذا السعر غير منطقي.