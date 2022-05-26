السعودية تكشف عن خطوات لتقدمها نحو أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بطلب أمريكي.. دولة أوروبية تحتجز سفينة إيرانية وجيشها يصادر حمولتها في خطوة نادرة.. محكمة مصرية تصدر قرارا ضد السفارة الأمريكية أول دولة عربية تعلن عن انخفاض كارثي في مستوى إنتاج القمح تصريحات هي الأولي في تاريخة.... رونالدينيو يكشف هوية لاعب عربي تمنى اللعب بجواره مدير عام الصحه في مأرب يناقش مع وفدالصحة العالمية وضع قطاع الصحة باالمحافظة والتحديات التي تواجهها علامات في رؤيتك قد تدل على سرطان العين يجب فحصها "في أقرب وقت" صلاح يؤكد بقاءه مع ليفربول.. ومخاوف من رحيله اليمن الى جانب الأردن وعُمان والعراق في بطولة غرب اسيا للناشئين مفاجأة من بوتين عن اقتصاد روسيا رغم الحرب على أوكرانيا
حظيت الجلسة الخاصة باستعراض التقدّم السعودي المتحقق في مختلف القطاعات لتنويع الاقتصاد باهتمام واسع النطاق في منتدى «دافوس» دافوس: نجلاء حبريري قال وزراء سعوديون أمس إن المملكة ماضية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً، كاشفين عن تحقيق تقدم في مؤشرات القطاعات الاقتصادية المعززة للتنويع وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية خاصة بعنوان «آفاق السعودية»، أمس، ضمن منتدى «دافوس»، بمشاركة وزراء «الاقتصاد والتخطيط» فيصل الإبراهيم، و«الاستثمار» خالد الفالح، و«المالية» محمد الجدعان، و«الاتصالات وتقنية المعلومات» عبد الله السواحة.
وعدّ الإبراهيم، أن إيرادات النفط تدعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي التي تتواصل «بقوة»، لافتاً إلى تحقيق السعودية أعلى نمو فصلي في الناتج المحلي الإجمالي منذ 2011، خلال الربع الأول بمعدل 9.6 في المائة.
وكشف الفالح أن غالبية الاستثمارات التي تشهدها السعودية هي في قطاعات جديدة، كالتكنولوجيا والسياحة والنقل الكهربائي. كما أوضح الجدعان أن الإصلاحات التي رافقت «رؤية 2030» لاسيما التي تخص تنويع الاقتصاد نجحت في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد السواحة، أن السعودية قدّمت نموذجاً إصلاحياً يبعث على التفاؤل، في خضمّ الأزمات التي يواجهها العالم.
وقال إنه تمّت زيادة نسبة النساء في قطاع التقنية من 7 إلى أكثر من 29 في المائة، وهي نسبة تتجاوز المعدلات الأوروبية والأميركية.
إلى ذلك، أفادت مساعدة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد بأن المملكة سجلت 63 مليون زيارة خلال عام 2021، ارتفاعاً من 41 مليوناً في 2018، مستطردة «نحن لم نتعاف فحسب، بل حققنا زيادة مدفوعة بالسياحة المحلية