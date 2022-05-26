بطلب أمريكي.. دولة أوروبية تحتجز سفينة إيرانية وجيشها يصادر حمولتها

الخميس 26 مايو 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت هيئة الموانئ الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن السلطات اليونانية أوقفت على شواطئها سفينة ترفع العلم الإيراني وتمت مصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية.

وقالت هيئة الموانئ إنه "بينما لجأت السفينة إلى سواحل اليونان لحماية سلامة الأفراد والسفينة، ولكن لم تتلق أي تعاون أو مساعدة"، مشيرة إلى أنه "تم تفريغ حمولة السفينة من قبل الجيش، في خطوة تعتبر مثالا واضحا على القرصنة".

وأفاد مراسل RT بأنه تم استدعاء القائم بالأعمال اليوناني في طهران إلى وزارة الخارجية، بعد احتجاز السلطات اليونانية سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية