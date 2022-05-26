بطلب أمريكي.. دولة أوروبية تحتجز سفينة إيرانية وجيشها يصادر حمولتها في خطوة نادرة.. محكمة مصرية تصدر قرارا ضد السفارة الأمريكية أول دولة عربية تعلن عن انخفاض كارثي في مستوى إنتاج القمح تصريحات هي الأولي في تاريخة.... رونالدينيو يكشف هوية لاعب عربي تمنى اللعب بجواره مدير عام الصحه في مأرب يناقش مع وفدالصحة العالمية وضع قطاع الصحة باالمحافظة والتحديات التي تواجهها علامات في رؤيتك قد تدل على سرطان العين يجب فحصها "في أقرب وقت" صلاح يؤكد بقاءه مع ليفربول.. ومخاوف من رحيله اليمن الى جانب الأردن وعُمان والعراق في بطولة غرب اسيا للناشئين مفاجأة من بوتين عن اقتصاد روسيا رغم الحرب على أوكرانيا كيف اخترقت إيران وكالة الطاقة الذرية.. وثائق مسربة تكشف المستور
أعلنت هيئة الموانئ الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن السلطات اليونانية أوقفت على شواطئها سفينة ترفع العلم الإيراني وتمت مصادرة حمولتها بأمر من المحكمة وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية.
وقالت هيئة الموانئ إنه "بينما لجأت السفينة إلى سواحل اليونان لحماية سلامة الأفراد والسفينة، ولكن لم تتلق أي تعاون أو مساعدة"، مشيرة إلى أنه "تم تفريغ حمولة السفينة من قبل الجيش، في خطوة تعتبر مثالا واضحا على القرصنة".
وأفاد مراسل RT بأنه تم استدعاء القائم بالأعمال اليوناني في طهران إلى وزارة الخارجية، بعد احتجاز السلطات اليونانية سفينة شحن تحمل العلم الإيراني في المياه اليونانية