تصريحات هي الأولي في تاريخة.... رونالدينيو يكشف هوية لاعب عربي تمنى اللعب بجواره

الخميس 26 مايو 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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صرح النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، بأنه كان يتمنى اللعب بجوار هداف نادي ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح.

وقال رونالدينيو أثناء استضافته في نادي إيسترن كومباني الناشط في الدوري المصري، "دائما أكون سعيدا في مصر، بدأت من هنا وعمري 17 عاما في كأس العالم للناشئين عام 1997، استقبلتني الجماهير المصرية بشكل رائع وتفاعلت مع موهبتي رغم أنني لم أكن لاعبا معروفا حينها".

وعن أفضل 3 لاعبين في العالم حاليا، علق "هناك الكثير من اللاعبين الكبار ولكن ميسي من أفضل لاعبي العالم بجانب نيمار ومحمد صلاح".

وتطرق رونالدينيو للحديث عن صلاح قائلا "إنه لاعب رائع وسريع وهداف، تمنيت اللعب بجواره لأنه موهوب ويتناسب مع طريقة لعبي".

وعن نصيحته لصلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول، أوضح "الأهم بالنسبة لي أن يكون اللاعب سعيدا بغض النظر عن الفريق الذي يلعب فيه، كرة القدم لعبة ممتعة ويجب أن نلعبها باستمتاع وسعادة لننقل ذلك للجمهور".

تجدر الإشارة إلى أن عقد صلاح مع وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق لتجديد تعاقدهما