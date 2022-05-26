مدير عام الصحه في مأرب يناقش مع وفدالصحة العالمية وضع قطاع الصحة باالمحافظة والتحديات التي تواجهها

الخميس 26 مايو 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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ناقش مدير عام مكتب الصحه العامة والسكان بمحافظة مارب الدكتور عبدالعزيز الشدادي اليوم، مع وفد منظمة الصحة العالمية الذي يزور المحافظة برئاسة فؤازخان رئيس كتلة الصحة في اليمن، وضع القطاع الصحي بالمحافظة والتحديات التي يواجهها والاحتياجات الكبيرة والمتزايدة.

واستعرض اللقاء العديد من جوانب الاحتياجات الملحة للقطاع الصحي والتحديات التي يواجهها، خاصة في ظل تزايد أعداد النازحين..

وفي اللقاء، ثمن مدير عام الصحة التدخلات الانسانية للمنظمة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة خلال الفترة الماضية ..

معربا عن امله في تعزيز الشراكة وتوسيع التدخلات، من جانبه استعرض منسق كتلة الصحه في اليمن الدكتور فواز خان مجالات الشراكة الانسانية بين المنظمة ومكتب الصحه والتدخلات التي تقدمها خلال الفترة الماضية..

لافتا الى ان المنظمة تسعى الى التوسع في التدخلات الانسانية ودعم القطاع الصحي والوقوف على احتياجاته الطارئه والمستدامة.

وأضاف أن زيارته مع الوفد للاطلاع على الاحتياجات لمامن شانة دعم القطاع الصحي تشمل رفع القدرات والكفاءات الصحية والطبية، توفير الادوية والمستلزمات الطبية، للطوارئ والامراض المزمنة والسارية، دعم وتعزيز المختبرات الطبية خاصة ما يتعلق بالامراض المزمنة، ودعم الصحة في جوانب الاصابات ومواجهة الجائحات الصحية كفيروس كورونا.

ونوه رئيس كتلة الصحة باليمن الى ان الاحتياجات الطارئة والملحة التي وقف عليها فريق المنظمة تشمل :

توفير وقود للمستشفيات، توفير مركز للحروق، مصحة لللأمراض النفسية، وتقديم دعم مستمر للموازنة التشغيلية للمراكز التي تعمل مع النازحين مثل مراكز الاسهالات وسوء والتغذية وغيرها، ودعم القطاع الصحي بالادوية والمستلزمات اللازمة، ودعم القطاع الصحي لمواجهة وباء الكوليرا، ودعم الصحية الانجابية ورعاية الحوامل.

وأشاد منسق كتلة الصحه في اليمن الجهودالتي يبذلها مكتب الصحه والشراكه والتعاون بمايسهم مساندة القطاع الصحي بالمحافظه حضر اللقاء نائب مدير عام الصحة احمد العبادي ومنسق الصحه العالمية بالمحافظه الدكتور علي ساريه ومدير الرعايه الصحيه الأولية ناصر السعيدي. ومدراء البرامج الصحيه بالمكتب