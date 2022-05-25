اليمن الى جانب الأردن وعُمان والعراق في بطولة غرب اسيا للناشئين

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أجريت قرعة بطولة غرب اسيا للناشئين، في مقر اتحاد غرب اسيا في الأردن، اليوم الأربعاء.
ويشارك في البطولة 8 منتخبات، في الفترة من 22 يونيو/ حزيران إلى 1 يوليو/ تموز المقبل في العاصمة الأردنية عمان.
وضمت المجموعة الأولى منتخبات الأردن، واليمن، وعمان، والعراق، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات لبنان، وفلسطين، وسوريا والكويت.
وسوف يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى منافسات الدور نصف النهائي.
كما ستنقل مباريات البطولة عبر قناة اتحاد غرب اسيا على موقع يوتيوب.
وتفتتح البطولة يوم 22 يونيو/ حزيران عبر مباراتين بين العراق واليمن، ثم الأردن وعمان.
وفي اليوم التالي يلتقي منتخب فلسطين وسوريا، ثم لبنان ضد الكويت، بينما يلعب يوم 24 يونيو منتخب عمان ضد العراق، واليمن ضد الأردن.
وتتواصل المباريات يوم 25 يونيو بمواجهتي الكويت ضد فلسطين، وسوريا ضد لبنان.
وفي اليوم التالي يلتقي منتخب اليمن نظيره العماني، ثم يلعب الأردن ضد العراق، وأخيرا في اختتام دور المجموعات يوم 27 يونيو/ حزيران يتقابل منتخب سوريا مع الكويت، ويلعب لبنان ضد فلسطين.
ويشهد يوم 29 يونيو إقامة مباراتي الدور قبل النهائي بين بطل المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثانية، وبين بطل المجموعة الثانية مع وصيف الأولى.
وينتظر أن يقوم اتحاد غرب اسيا لاحقا بتعميم الجدول النهائي والرسمي لبطولة الناشئين متضمنا مواعيد انطلاق المباريات ومكان إقامتها.
وكانت النسخة الثامنة من بطولة الناشئين قد أقيمت في السعودية نهاية 2021 وشهدت فوز المنتخب اليمني باللقب على حساب صاحب الضيافة.