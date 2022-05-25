مفاجأة من بوتين عن اقتصاد روسيا رغم الحرب على أوكرانيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن التوجهات الاقتصادية في روسيا أفضل مما توقع بعض الخبراء.
وأضاف في تصريحات له، أن ما تعانيه روسيا اليوم من صعوبات اقتصادية، ليست كلها مرتبطة بالعملية العسكرية في أوكرانيا.
وأشار إلى أن معدلات البطالة في روسيا لا ترتفع، وأن “مهمتنا الأساسية تكمن في مواصلة رفع الحد الأدنى للأجور”.