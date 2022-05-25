الرئيس العليمي يُعين نائباً عاما للجمهورية اليمنية .. والإنتقالي يُعلق

الأربعاء 25 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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عين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي اليوم الأربعاء، نائبا عاماً للجمهورية اليمنية.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن العليمي عين القاضي قاهر مصطفى علي نائباً عاماً للجمهورية اليمنيةـ خلفا للواء الدكتور أحمد الموساي.

يذكر أن القاضي قاهر مصطفى سبق وأن شغل عضوية المجلس الأعلى للقضاء ورئيس نيبة استئناف عدن، وجاء في منصبه الجديد خلفا للنائب العام السابق أحمد الموساي والذي عينه الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في منتصف يناير 2021م.

ومنذ تعيين الرئيس عبدربه منصور هادي للموساي نائبا عاما قبل عام ونصف ظلت مليشيا الانتقالي ترفض قرار التعيين، تحت مزاعم أنها قرارات أحادية وتجاوزا لاتفاق الرياض.

وفي السياق رحب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بقرار تعيين القاضي قاهر مصطفى نائبا عاما.

وقال علي الكثيري المتحدث باسم المجلس -في بيان مقتضب- إنه يأمل أن يكون القرار فاتحة لمزيد من القرارات والخطوات الرامية إلى إصلاح وتفعيل مؤسسة القضاء وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، حد قوله.