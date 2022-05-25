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بوتين يصدر قرارا جديدا بشأن الجنود الروس في أوكرانيا

الأربعاء 25 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات
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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة رواتب الجنود الروس الذين يحاربون في أوكرانيا. وبرر بوتين القرار بقوله إن رواتب الأفراد العسكريين المتمركزين في الخارج مرتبطة بتحرك سوق صرف العملات الأجنبية وأن الدولار يتراجع حاليا أمام الروبل، وفقا لما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء. ولم يتضح في البداية بالتحديد المبلغ الذي سيتقاضاه الجنود.

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