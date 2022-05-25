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اسعار صرف العملات.. الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي

الأربعاء 25 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
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أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي، اليوم الأربعاء 25 مايو 2022:

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار: شراء 558ريال

بيع 559 ريال

الريال السعودي

شراء 148 ريال

بيع 148.5 ريال

أسعار الصرف في عدن:

الدولار:

شراء 980 ريال

بيع 1000 ريال

الريال السعودي:

شراء 259 ريال

بيع 263 ريال

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