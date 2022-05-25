وحدة النازحين: الأمم المتحدة تسقط أسماء 2.6 مليون شخص من الإغاثة وتحولها للمليشيات اسعار صرف العملات.. الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي الآلاف يتظاهرون في تعز للمطالبة بفك الحصار الحوثي المفروض على المدينة منذ 7 سنوات بدء محادثات عمّان لفتح طرقات تعز في اجتماع بحضور 6 نواب بينهم ”الزبيدي“.. المجلس الرئاسي يقر حزمة قرارات في الجوانب العسكرية والأمنية والقضائية مجلس القيادة الرئاسي يقف أمام عدد من الملفات الأمنية والعسكرية وَقرارات مرتقبة مليشيا الحوثي تستولي على المساحات الخضراء ومواقف السيارات الخاصة بمدينة ”الحمدي السكنية“بـ”سعوان“ فضيحة جديدة تقع فيها إحدى المنظمات الأممية العاملة باليمن الفريق الحكومي المفاوض بشأن رفع الحصار عن تعز يصل الأردن.. أبرز التوجيهات والملاحظات التي قدمها معين عبدالملك لأعضاء الفريق قبيل مغادرتهم عدن السعودية تعلن موقفا رسميا واضحا من التطبيع مع إسرائيل
أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي، اليوم الأربعاء 25 مايو 2022:
أسعار الصرف في صنعاء:
الدولار: شراء 558ريال
بيع 559 ريال
الريال السعودي
شراء 148 ريال
بيع 148.5 ريال
أسعار الصرف في عدن:
الدولار:
شراء 980 ريال
بيع 1000 ريال
الريال السعودي:
شراء 259 ريال
بيع 263 ريال