بدء محادثات عمّان لفتح طرقات تعز

الأربعاء 25 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 440

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأربعاء 25 مايو/أيار، انطلاق محادثات في العاصمة الأردنية عمّان بين الحكومة وجماعة الحوثي، بشأن فتح الطرقات عن محافظة تعز التي يحاصرها.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان له: "يبدأ اليوم في العاصمة الأردنية عمّان الاجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيون) حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى بموجب الهدنة تحت رعاية المبعوث الخاص إلى اليمن”. دون مزيد من التفاصيل.

وتعد هذه المشاورات امتداداً لبنود الهدنة الأممية في اليمن التي أعلنت في 2 إبريل/نيسان الماضي لمدة شهرين قابلة للتمديد، حيث أعلن فيها وقف إطلاق النار الشامل في جميع الجبهات، والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وانطلاق رحلتين أسبوعيا من مطار صنعاء، وفتح الطرق إلى مدينة تعز.

وبعد مرور شهر ونصف على الهدنة التي انطلقت مطلع أبريل الماضي، لم يحرز أي تقدم بشأن فتح الطرق المؤدية إلى تعز، وسط تعنت حوثي مستمر، وهو ما يطرح مزيداً من التساؤلات حول قدرة المبعوث الأممي على إجبار الحوثي لتنفيذ جميع بنود اتفاق الهدنة.