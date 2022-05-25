في اجتماع بحضور 6 نواب بينهم ”الزبيدي“.. المجلس الرئاسي يقر حزمة قرارات في الجوانب العسكرية والأمنية والقضائية

الأربعاء 25 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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عقد مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعا جديدا، الأربعاء، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، لمناقشة المستجدات المحلية سياسيا واقتصاديا وعسكريا ضمن القضايا الملحة على جدول أعماله.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن الاجتماع بحضور نواب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وعبر دائرة الاتصال المرئي النائبين سلطان العرادة وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر مسبب النائب فرج البحسني".

وذكرت الوكالة، أن الاجتماع كرس للجوانب العسكرية والأمنية واستحقاقات تشكيل اللجنة المعنية بهذا الملف وفقا لإعلان نقل السلطة.

ووفقا للوكالة فإن الاجتماع أقر مجموعة من القرارات إزاء هذه الموضوعات، وإجراءات المتابعة ذات الصلة.

كما ناقش متطلبات تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأهمية التزام المليشيات الحوثية بتعهداتها وفق نص الاتفاق الملزم بفتح معابر تعز، ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية التي سهلت لها الحكومة، وتحالف دعم الشرعية.

وجدد المجلس في هذا السياق دعم الجهود الأممية والدولية من أجل إحلال السلام، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإنهاء قيود المليشيا الحوثية المفروضة على حرية انتقال الأفراد والأموال والبضائع كحق أصيل بموجب القانون الدولي الإنساني.

وفي سياق أخر ناقش المجلس ملف تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، بما في ذلك السلطة القضائية، وتحسين الخدمات الأساسية، وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، وحث الجهات المعنية بتسريع انجاز مصفوفاتها التنفيذية كل فيما يخصه.