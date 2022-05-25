الآلاف يتظاهرون في تعز للمطالبة بفك الحصار الحوثي المفروض على المدينة منذ 7 سنوات بدء محادثات عمّان لفتح طرقات تعز في اجتماع بحضور 6 نواب بينهم ”الزبيدي“.. المجلس الرئاسي يقر حزمة قرارات في الجوانب العسكرية والأمنية والقضائية عاجل مجلس القيادة الرئاسي يقف أمام عدد من الملفات الأمنية والعسكرية وَقرارات مرتقبة مليشيا الحوثي تستولي على المساحات الخضراء ومواقف السيارات الخاصة بمدينة ”الحمدي السكنية“بـ”سعوان“ فضيحة جديدة تقع فيها إحدى المنظمات الأممية العاملة باليمن الفريق الحكومي المفاوض بشأن رفع الحصار عن تعز يصل الأردن.. أبرز التوجيهات والملاحظات التي قدمها معين عبدالملك لأعضاء الفريق قبيل مغادرتهم عدن السعودية تعلن موقفا رسميا واضحا من التطبيع مع إسرائيل وفاة أحد موظفي وكالة التنمية الأميركية المختطفين بسجون الحوثي مدرب منتخب الشباب الوطني: مجموعتنا قوية وفلسطين مرشحة للتأهل
عقد مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعا جديدا، الأربعاء، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، لمناقشة المستجدات المحلية سياسيا واقتصاديا وعسكريا ضمن القضايا الملحة على جدول أعماله.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن الاجتماع بحضور نواب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وعبر دائرة الاتصال المرئي النائبين سلطان العرادة وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر مسبب النائب فرج البحسني".
وذكرت الوكالة، أن الاجتماع كرس للجوانب العسكرية والأمنية واستحقاقات تشكيل اللجنة المعنية بهذا الملف وفقا لإعلان نقل السلطة.
ووفقا للوكالة فإن الاجتماع أقر مجموعة من القرارات إزاء هذه الموضوعات، وإجراءات المتابعة ذات الصلة.
كما ناقش متطلبات تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأهمية التزام المليشيات الحوثية بتعهداتها وفق نص الاتفاق الملزم بفتح معابر تعز، ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية التي سهلت لها الحكومة، وتحالف دعم الشرعية.
وجدد المجلس في هذا السياق دعم الجهود الأممية والدولية من أجل إحلال السلام، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإنهاء قيود المليشيا الحوثية المفروضة على حرية انتقال الأفراد والأموال والبضائع كحق أصيل بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق أخر ناقش المجلس ملف تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، بما في ذلك السلطة القضائية، وتحسين الخدمات الأساسية، وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، وحث الجهات المعنية بتسريع انجاز مصفوفاتها التنفيذية كل فيما يخصه.