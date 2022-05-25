عاجل مجلس القيادة الرئاسي يقف أمام عدد من الملفات الأمنية والعسكرية وَقرارات مرتقبة

الأربعاء 25 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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عقد مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعا جديدا اليوم الاربعاء، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، لمناقشة المستجدات المحلية سياسيا واقتصاديا وعسكريا ضمن القضايا الملحة على جدول اعماله.

وكرس اجتماع اليوم بحضور نواب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وعبر دائرة الاتصال المرئي النائبين سلطان العرادة وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر مسبب النائب فرج البحسني، للجوانب العسكرية والامنية واستحقاقات تشكيل اللجنة المعنية بهذا الملف وفقا لإعلان نقل السلطة.

كما ناقش الاجتماع، متطلبات تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الامم المتحدة، واهمية التزام المليشيات الحوثية بتعهداتها وفق نص الاتفاق الملزم بفتح معابر تعز، ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية التي سهلت لها الحكومة، وتحالف دعم الشرعية. وجدد المجلس في هذا السياق دعم الجهود الاممية والدولية من اجل احلال السلام، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وانهاء قيود المليشيا الحوثية المفروضة على حرية انتقال الافراد والاموال والبضائع كحق اصيل بموجب القانون الدولي الانساني.

وفي سياق اخر ناقش المجلس ملف تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، بما في ذلك السلطة القضائية، وتحسين الخدمات الأساسية، وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، وحث الجهات المعنية بتسريع انجاز مصفوفاتها التنفيذية كل فيما يخصه. واقر الاجتماع مجموعة من القرارات ازاء هذه الموضوعات، واجراءات المتابعة ذات الصلة.