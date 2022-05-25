مليشيا الحوثي تستولي على المساحات الخضراء ومواقف السيارات الخاصة بمدينة ”الحمدي السكنية“بـ”سعوان“

الأربعاء 25 مايو 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 527

استولت مليشيا الحوثي الانقلابية على أراضي ومساحات خضراء ومواقف للسيارات تابعة لمدينة ”الحمدي السكنية“ في حي سعوان شرق العاصمة صنعاء.

وبحسب مصادر محلية، وصور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قامت مليشيا الحوثي بالبسط على المساحات الخضراء ومواقف السيارات الخاصة بمدينة الحمدي السكنية بسعوان.

وأظهرت الصور "تسوير عمال (اليومية) للمساحات الخضراء ومواقف السيارات في المدينة، تحت حراسة من عشرات المسلحين برفقتهم أطقم وعربات عسكرية".

وقوبلت الخطوة الحوثية بانتقادات واسعة بعضها من قيادات محسوبة على الجماعة، اتهمت القيادات التي تقف خلف عملية المصادرة والتسوير بأنها "محترفة للصوصية".

وبرر مسؤولون حوثيون عملية تسوير الأراضي الفارغة، بأنها حفاظ على ممتلكات الأوقاف وحماية لها من عمليات البسطة والمصادرة، كما جاء في تغريدة لحسين حازب وزير التعليم العالي في حكومة الجماعة غير المعترف بها في صنعاء.