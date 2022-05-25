عاجل مجلس القيادة الرئاسي يقف أمام عدد من الملفات الأمنية والعسكرية وَقرارات مرتقبة مليشيا الحوثي تستولي على المساحات الخضراء ومواقف السيارات الخاصة بمدينة ”الحمدي السكنية“بـ”سعوان“ فضيحة جديدة تقع فيها إحدى المنظمات الأممية العاملة باليمن الفريق الحكومي المفاوض بشأن رفع الحصار عن تعز يصل الأردن.. أبرز التوجيهات والملاحظات التي قدمها معين عبدالملك لأعضاء الفريق قبيل مغادرتهم عدن السعودية تعلن موقفا رسميا واضحا من التطبيع مع إسرائيل وفاة أحد موظفي وكالة التنمية الأميركية المختطفين بسجون الحوثي مدرب منتخب الشباب الوطني: مجموعتنا قوية وفلسطين مرشحة للتأهل ”الفضلي“ يدعو لفتح نقيل ”ثره“ المغلق منذ بداية الحرب مساعٍ أممية لتمديد الهدنة في اليمن حتى نهاية ”ذي الحجة“ بينها الملف اليمني.. وفد من الكونغرس يبحث مع ولي العهد السعودي المستجدات بالمنطقة
استولت مليشيا الحوثي الانقلابية على أراضي ومساحات خضراء ومواقف للسيارات تابعة لمدينة ”الحمدي السكنية“ في حي سعوان شرق العاصمة صنعاء.
وبحسب مصادر محلية، وصور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قامت مليشيا الحوثي بالبسط على المساحات الخضراء ومواقف السيارات الخاصة بمدينة الحمدي السكنية بسعوان.
وأظهرت الصور "تسوير عمال (اليومية) للمساحات الخضراء ومواقف السيارات في المدينة، تحت حراسة من عشرات المسلحين برفقتهم أطقم وعربات عسكرية".
وقوبلت الخطوة الحوثية بانتقادات واسعة بعضها من قيادات محسوبة على الجماعة، اتهمت القيادات التي تقف خلف عملية المصادرة والتسوير بأنها "محترفة للصوصية".
وبرر مسؤولون حوثيون عملية تسوير الأراضي الفارغة، بأنها حفاظ على ممتلكات الأوقاف وحماية لها من عمليات البسطة والمصادرة، كما جاء في تغريدة لحسين حازب وزير التعليم العالي في حكومة الجماعة غير المعترف بها في صنعاء.