مدرب منتخب الشباب الوطني: مجموعتنا قوية وفلسطين مرشحة للتأهل

الأربعاء 25 مايو 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكد محمد النفيعي، مدرب المنتخب الوطني للشباب، أن المجموعة التي وقع فيها منتخبه قوية وفيها 3 منتخبات مرشحة للتأهل.

وأوقعت قرعة تصفيات بطولة كأس اسيا للشباب، التي سحبت الثلاثاء في العاصمة كوالالمبور، منتخب اليمن في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات اليابان، فلسطين، لاوس وغوام، وتقام منافساتها خلال الفترة من 10 إلى 18 سبتمبر/أيلول القادم.

وقال النفيعي في تصريح لموقع الاتحاد اليمني لكرة القدم إن البعض ينظر لليابان فقط كأبرز المنافسين لليمن، بينما فلسطين تظل مرشحة أيضا وتمتلك منتخبا متطورا.

وحول الإعداد للبطولة، شدد النفيعي على أهمية أن يكون الاستعداد عند مستوى تلك القرعة والمنافسة التي ستشهدها، معربا عن ثقته في قدرة الاتحاد اليمني، على توفير كل السبل المتاحة لذلك.

واختتم النفيعي تصريحاته بتجديد ثقته باللاعبين وبقدرتهم على تحقيق امال الجماهير اليمنية، مؤكدا أن المنتخب يمتلك خامات ومواهب في مختلف المراكز، والطموح التأهل لنهائيات كأس اسيا التي ستقام في أوزباكستان العام القادم.

وبدأ المنتخب اليمني أمس الأول معسكرا داخليا في محافظة مأرب، يشكل المرحلة الأولية للإعداد والتأهب لخوض المرحلة الثانية التي قد تتضمن المشاركة في بطولة غرب اسيا في فلسطين أو كأس العرب في السعودية.