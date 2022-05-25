”الفضلي“ يدعو لفتح نقيل ”ثره“ المغلق منذ بداية الحرب

الأربعاء 25 مايو 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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طالب وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة، الشيخ وليد بن ناصر الفضلي، بفتح طريق نقيل "ثره" الرابط بين محافظتي أبين والبيضاء والمغلق منذ بداية الحرب.

وقال الشيخ الفضلي في بلاغ صحفي وزعه مكتبه على وسائل الإعلام، إن المعاناة الإنسانية التي سببها وقف نقيل ثره وتحويل مسار الطريق لطرقات أخرى ذات مسافات أطول ووعرة لا تختلف كثيرا عن المعاناة التي تعيشها تعز بفعل حصار الطرقات.

وأضاف أن على المبعوث الأممي إدراج ملف طريق ثره ضمن أولوياته لحل الأزمة الإنسانية، لا التركيز فقط على مطار صنعاء دون غيره من الملفات الإنسانية.

وأشار إلى أن طريق نقيل ثره يعد من أهم الطرق الشريانية الرابطة بين المحافظات الجنوبية و الشمالية وليس مهما فقط لأبناء محافظتي أبين والبيضاء.

ودعا الشيخ الفضلي مجلس القيادة الرئاسي للضغط على المبعوث الأممي بدلا من تقديم تنازلات تلو التنازلات دون الحصول على اي مقابل فما تزال باقي الطرقات ومنها نقيل ثره مغلقا في حين فتح مطار صنعاء فقط.