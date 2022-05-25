”الفضلي“ يدعو لفتح نقيل ”ثره“ المغلق منذ بداية الحرب مساعٍ أممية لتمديد الهدنة في اليمن حتى نهاية ”ذي الحجة“ بينها الملف اليمني.. وفد من الكونغرس يبحث مع ولي العهد السعودي المستجدات بالمنطقة اغتيال قيادي حوثي مقرب من زعيم الميليشيا وسط العاصمة صنعاء أول دولة عربية تعلن رصد حالة لفيروس ”جدري القردة“ الحكومة اليمنية توقع اتفاقية لصيانة محطة مأرب الغازية بتمويل كويتي تفاصيل ثاني أسوأ حادث بتاريخ أميركا وارتفاع حصيلة مذبحة مدرسة تكساس ل21 بعد قدرتها على تغير سير المعارك الروسية.. مصدر يكشف عدد مسيرات بيرقدار المدمرة في أوكرانيا اختتام المؤتمر الوطني للأمن والسلامة في اليمن بالعاصمة الاردنية عمان ماذا يخبئ فراعنة مصر القديمة داخل الأهرامات؟
طالب وكيل أول محافظة أبين ورئيس اللقاء التشاوري لقبائل المحافظة، الشيخ وليد بن ناصر الفضلي، بفتح طريق نقيل "ثره" الرابط بين محافظتي أبين والبيضاء والمغلق منذ بداية الحرب.
وقال الشيخ الفضلي في بلاغ صحفي وزعه مكتبه على وسائل الإعلام، إن المعاناة الإنسانية التي سببها وقف نقيل ثره وتحويل مسار الطريق لطرقات أخرى ذات مسافات أطول ووعرة لا تختلف كثيرا عن المعاناة التي تعيشها تعز بفعل حصار الطرقات.
وأضاف أن على المبعوث الأممي إدراج ملف طريق ثره ضمن أولوياته لحل الأزمة الإنسانية، لا التركيز فقط على مطار صنعاء دون غيره من الملفات الإنسانية.
وأشار إلى أن طريق نقيل ثره يعد من أهم الطرق الشريانية الرابطة بين المحافظات الجنوبية و الشمالية وليس مهما فقط لأبناء محافظتي أبين والبيضاء.
ودعا الشيخ الفضلي مجلس القيادة الرئاسي للضغط على المبعوث الأممي بدلا من تقديم تنازلات تلو التنازلات دون الحصول على اي مقابل فما تزال باقي الطرقات ومنها نقيل ثره مغلقا في حين فتح مطار صنعاء فقط.