مساعٍ أممية لتمديد الهدنة في اليمن حتى نهاية ”ذي الحجة“

الأربعاء 25 مايو 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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كشفت صحيفة سعودية، اليوم، عن جهود أممية وإقليمية تبذل لتمديد الهدنة حتى نهاية شهر ذي الحجة، بما يسمح للجان التفاوض حول فتح الطرقات بوضع آلية للمراقبة وفتح الطرقات بين مختلف المحافظات اليمنية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر سياسية يمنية قولها، إن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أبلغ عدداً من الشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن لديه خطة سلام متعددة المسارات تبدأ من الجوانب الإنسانية وتحسين المعيشة للمواطن اليمني وتنطلق نحو السلام الدائم والشامل.

وحسب الصحيفة، فأن المبعوث الأممي أكد حرصه على تمديد الهدنة وتنفيذ كامل بنودها كمرحلة أولى، وتعهد برفع القيود عن حرية تنقل المدنيين خصوصاً النساء والأطفال، والتصدي لتجنيد الأطفال وحماية المدارس.

كما تعهد بضمان الوصول إلى التعليم وإِشراك الوسطاء المحليين والقطاع الخاص في المسار الأمني لعملية السلام وتحسين الوصول إلى الخدمات والسلع الأساسية والتصدي لتشظي السياسات المالية والنقدية، والتركيز على إزالة الألغام وضمان تكافؤ فرص العمل لجميع اليمنيين.

يأتي هذا بالتزامن مع وصول لجان التفاوض حول فتح الطرق من الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية إلى العاصمة الأردنية عمان يوم (الإثنين) للمشاركة في اجتماع خلال اليومين القادمين.