أول دولة عربية تعلن رصد حالة لفيروس ”جدري القردة“ الحكومة اليمنية توقع اتفاقية لصيانة محطة مأرب الغازية بتمويل كويتي تفاصيل ثاني أسوأ حادث بتاريخ أميركا وارتفاع حصيلة مذبحة مدرسة تكساس ل21 بعد قدرتها على تغير سير المعارك الروسية.. مصدر يكشف عدد مسيرات بيرقدار المدمرة في أوكرانيا اختتام المؤتمر الوطني للأمن والسلامة في اليمن بالعاصمة الاردنية عمان ماذا يخبئ فراعنة مصر القديمة داخل الأهرامات؟ بعد القمح.. حكومة الهند تفرض قيودا على صادرات السكر ريال مدريد يخطف ليفاندوفسكي من برشلونة القوات الأمريكية تستعد لحروب المستقبل بدون جيوش ولا حتى رصاصة واحدة توثيق ٨٦ انتهاكا بحق الصحفيين في اليمن خلال عام واحد
أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع شركة “سيمنس” الألمانية،اتفاقية الصيانة العمرية لمحطة مأرب الغازية بمنحة مالية قدرها 40 مليون دولار أمريكي بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية.
وقع الاتفاقية، من جانب الحكومة اليمنية، وزير الكهرباء والطاقة الوزير أنور كلشات المهري، ومن جانب الشركة الألمانية محمد أيمن لزرق، مدير مبيعات الصيانة للشرق الأوسط.
وأشار وزير الكهرباء، إلى أهمية مشروع الصيانة للحفاظ على المحطة الغازية وديمومتها وحمايتها من أي أضرار مستقبلية، كأكبر محطة في اليمن، منوها إلى أن البدء بتنفيذ أعمال الصيانة سيبدأ بأقرب وقت ممكن.
وتهدف الاتفاقية مع شركة سيمنس المصنعة إلى إجراء الصيانة العمرية للتوربيانات الغازية الثلاثة التي صنعتها الشركة للحفاظ عليها واستمراريتها.
ومحطة مأرب الغازية الأولى هي محطة توليد للكهرباء تعمل بالغاز، بهدف تعزيز القدرة التوليدية الكهربائية بقدرة اجمالية تصل إلى 341 ميجاوات من أجل القضاء على العجز الحاصل في قدرة التوليد لتجهيز الشبكة الوطنية لنقل قدرات أعلى من خلال إدخال نظام خطوط النقل «الضغط العالي 400 كيلو فولت» لمسافات أطول «صافر – بني حشيش وصافر – معبر» لزيادة الاتزان الكهربائي للمنظومة بهدف الاستغلال الأمثل والاقتصادي لمصادر الغاز الموجود في اليمن من خلال بناء محطات توليد غازية كونها الأفضل من الناحية البيئية والأكثر اقتصاداً في توليد الطاقة.