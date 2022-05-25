الحكومة اليمنية توقع اتفاقية لصيانة محطة مأرب الغازية بتمويل كويتي

الأربعاء 25 مايو 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع شركة “سيمنس” الألمانية، اتفاقية الصيانة العمرية لمحطة مأرب الغازية بمنحة مالية قدرها 40 مليون دولار أمريكي بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية.

وقع الاتفاقية، من جانب الحكومة اليمنية، وزير الكهرباء والطاقة الوزير أنور كلشات المهري، ومن جانب الشركة الألمانية محمد أيمن لزرق، مدير مبيعات الصيانة للشرق الأوسط.

وأشار وزير الكهرباء، إلى أهمية مشروع الصيانة للحفاظ على المحطة الغازية وديمومتها وحمايتها من أي أضرار مستقبلية، كأكبر محطة في اليمن، منوها إلى أن البدء بتنفيذ أعمال الصيانة سيبدأ بأقرب وقت ممكن.

وتهدف الاتفاقية مع شركة سيمنس المصنعة إلى إجراء الصيانة العمرية للتوربيانات الغازية الثلاثة التي صنعتها الشركة للحفاظ عليها واستمراريتها.

ومحطة مأرب الغازية الأولى هي محطة توليد للكهرباء تعمل بالغاز، بهدف تعزيز القدرة التوليدية الكهربائية بقدرة اجمالية تصل إلى 341 ميجاوات من أجل القضاء على العجز الحاصل في قدرة التوليد لتجهيز الشبكة الوطنية لنقل قدرات أعلى من خلال إدخال نظام خطوط النقل «الضغط العالي 400 كيلو فولت» لمسافات أطول «صافر – بني حشيش وصافر – معبر» لزيادة الاتزان الكهربائي للمنظومة بهدف الاستغلال الأمثل والاقتصادي لمصادر الغاز الموجود في اليمن من خلال بناء محطات توليد غازية كونها الأفضل من الناحية البيئية والأكثر اقتصاداً في توليد الطاقة.