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يحاول نادي ريال مدريد الاستفادة من نجاح غريمه التقليدي برشلونة في إقناع ليفاندوفسكي بمغادرة بايرن ميونيخ، واقتناص خدماته لصالحه بموسم الانتقالات الصيفي الحالي.
ريال مدريد يخطف ليفاندوفسكي من برشلونة
يعيد ريال مدريد صياغة خططه للمستقبل بعد رفض مبابي الانضمام لقلاع البرنابيو، ويجري الملكي البحث عن بدائل للمهاجم الفرنسي، ويبدو أن روبرت ليفاندوفسكي، سيكون هدف الملكي المقبل.
مهاجم بايرن البولندي حلم قديم لرئيس ريال مدريد، الذي حاول التعاقد معه مرتين في الماضي.
ففي وقت سابق، تخلى ريال مدريد عن ليفاندوفسكي لاحتمال التعاقد مع النجمين، كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، لكن كلاهما غادر خطط الملكي، فقد جدد الأول لباريس سان جيرمان ووقع الثاني لمانشستر سيتي.
ويحافظ بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، على علاقة ممتازة مع وكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي، بيني زهافي، فقد كان هو الشخص الذي جلب ديفيد ألابا إلى ريال مدريد أيضًا من بايرن ميونيخ.
نجح برشلونة في إقناع اللاعب بالإعلان عن رغبته في الرحيل وبدأ بايرن في التعود على فكرة أنه لن يكون لديه نجمه بالموسم المقبل.
بدا كل شيء جاهزًا لهبوط ليفاندوفسكي في كامب نو، لكن مشكلة برشلونة هي الأزمة الاقتصادية، لقد حصل البرسا على موافقة اللاعب ولكن بايرن رفض مبلغ البرسا.