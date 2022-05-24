الأمم المتحدة تحتاج 7 ملايين دولار لإجلاء 6750 إثيوبياً من اليمن

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قالت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها تسعى للمساعدة في إجلاء ما لا يقل عن 6750 مهاجراً إثيوبياً من اليمن إلى بلادهم خلال الأشهر المقبلة، وناشدت التبرع بـ7.5 ملايين دولار للمساعدة في إعادتهم إلى الوطن.
وأضافت المنظمة أنها "نقلت أكثر من 600 مهاجر، من بينهم 60 طفلاً غير مصحوبين بذويهم، إلى إثيوبيا على متن ثلاث رحلات جوية خلال هذا العام".
وذكرت أنه يجرى التخطيط لتنظيم مزيد من الرحلات الجوية بين مدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن، والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، كريستا روتنشتاينر: "المهاجرون الذين يمرون عبر اليمن، أو تقطعت بهم السبل في اليمن، هم أكثر المتضررين من تدهور الوضع الإنساني في البلاد".
ولم تمنع الحرب الأهلية في اليمن المهاجرين من دخول البلاد، في محاولة يائسة لشق طريقهم إلى السعودية للبحث عن عمل خادمات منازل أو عمال بناء.
ووفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة بدأ نحو 27700 مهاجر خلال العام الماضي، في رحلة شاقة من القرن الأفريقي إلى اليمن.