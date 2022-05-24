جدري القردة يصل دولة عربية ثانية قادماً من غرب أفريقيا

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة لجدري القردة في الدولة، وهي حالة تعود لسيدة زائرة من غرب إفريقيا.

وبهذه الحالة، تكون الإمارات ثاني دولة عربية تصل إليها العدوى، بعدما أعلنت في الأمس السلطات الصحية في المغرب تسجيل 3 إصابات “مشتبه” في إصابتها بجدري القردة.

وعلى مستوى الشرق الأوسط، سجّلت وزارة الصحة التابعة لحكومة “إسرائيل” أول إصابة بفيروس جدري القردة، لشاب يبلغ من عمره 30 عاماً عاد من أوروبا وظهرت عليه أعراض الفيروس.