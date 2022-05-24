توثيق ٨٦ انتهاكا بحق الصحفيين في اليمن خلال عام واحد تدشين بدء تنفيذ مشروع طريق ”هيجة العبد“ بتمويل سعودي الأمم المتحدة تحتاج 7 ملايين دولار لإجلاء 6750 إثيوبياً من اليمن وصفها بـ”الأحادية“.. ”الانتقالي الجنوبي“ يرفض قرارات المجلس الرئاسي الأخيرة و”الزبيدي“ يوجه مليشياته بـ”برفع اليقظة“ جدري القردة يصل دولة عربية ثانية قادماً من غرب أفريقيا الحوثي يصعد من خروقاته للهدنة.. 63 خرقاً وعملية هجومية واسعة في تعز مع بدء تشغيل الرحلات من صنعاء.. مليشيات الحوثي توجه بمنع قيادات انقلابية بارزة ورجال أعمال من السفر خشية هروبها تنسيق السياسة النقدية وتمويل رواتب الخدمة المدنية أهم ما تم بحثه.. ”غروندبرغ“ يختتم المشاورات الاقتصادية اليمنية مع المعنيين الدوليين ومكتبه يروي التفاصيل جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب تنظم المؤتمر العلمي الأول.. أربعون بحثا علميا للنهوض بالتعليم في اليمن السعودية تعلن عن تحقيق تقدم في محادثاتها مع إيران
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة لجدري القردة في الدولة، وهي حالة تعود لسيدة زائرة من غرب إفريقيا.
وبهذه الحالة، تكون الإمارات ثاني دولة عربية تصل إليها العدوى، بعدما أعلنت في الأمس السلطات الصحية في المغرب تسجيل 3 إصابات “مشتبه” في إصابتها بجدري القردة.
وعلى مستوى الشرق الأوسط، سجّلت وزارة الصحة التابعة لحكومة “إسرائيل” أول إصابة بفيروس جدري القردة، لشاب يبلغ من عمره 30 عاماً عاد من أوروبا وظهرت عليه أعراض الفيروس.