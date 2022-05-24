توثيق ٨٦ انتهاكا بحق الصحفيين في اليمن خلال عام واحد تدشين بدء تنفيذ مشروع طريق ”هيجة العبد“ بتمويل سعودي الأمم المتحدة تحتاج 7 ملايين دولار لإجلاء 6750 إثيوبياً من اليمن وصفها بـ”الأحادية“.. ”الانتقالي الجنوبي“ يرفض قرارات المجلس الرئاسي الأخيرة و”الزبيدي“ يوجه مليشياته بـ”برفع اليقظة“ جدري القردة يصل دولة عربية ثانية قادماً من غرب أفريقيا الحوثي يصعد من خروقاته للهدنة.. 63 خرقاً وعملية هجومية واسعة في تعز مع بدء تشغيل الرحلات من صنعاء.. مليشيات الحوثي توجه بمنع قيادات انقلابية بارزة ورجال أعمال من السفر خشية هروبها تنسيق السياسة النقدية وتمويل رواتب الخدمة المدنية أهم ما تم بحثه.. ”غروندبرغ“ يختتم المشاورات الاقتصادية اليمنية مع المعنيين الدوليين ومكتبه يروي التفاصيل جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب تنظم المؤتمر العلمي الأول.. أربعون بحثا علميا للنهوض بالتعليم في اليمن السعودية تعلن عن تحقيق تقدم في محادثاتها مع إيران
ارتكبت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران يوم الاثنين (23 مايو) 63 خرقاً للهدنة في جبهات الضالع وتعز والحديدة وحجة ومارب.
وتوزّعت بين 19 خرقاً في جبهات محور تعز، و14 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و11 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و8 خروقات في محور البرح غرب تعز، و6 خروقات جنوب وغرب وشمال مارب، و5 خروقات في جبهات محور الضالع.
وفي مقدّمتها عملية هجومية واسعة شنّتها المليشيا الحوثية على مواقع عسكرية بقطاع الكويحة بتعز استخدمت فيها عربات bmb، وتمكنت قوات الجيش من كسر الهجوم بكل كفاءة واقتدار.
وإلى ذلك، استمرّت المليشيا الحوثية في إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة في كافة الجبهات المذكورة بالمدفعية وبالعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة.
كما واصلت الدفع بتعزيزات كبيرة إلى جبهات محافظتي تعز ومارب ومنها نحو 200 فرد استقدمتهم من مراكزها التدريبية بمحافظتي ذمار وإب إلى الجبهات الشمالية والشمالية الشرقية وإلى جبهة مقبنة بمحور تعز، وكذا تعزيزات بشرية على متن 6 وسائل إلى الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مارب، بالتزامن مع استحداث مواقع وشق طرقات فرعية غرب مارب حسب ما ذكر موقع المركز الإعلامي للقوات المسلحة.