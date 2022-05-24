الحوثي يصعد من خروقاته للهدنة.. 63 خرقاً وعملية هجومية واسعة في تعز

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ارتكبت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران يوم الاثنين (23 مايو) 63 خرقاً للهدنة في جبهات الضالع وتعز والحديدة وحجة ومارب.

وتوزّعت بين 19 خرقاً في جبهات محور تعز، و14 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و11 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و8 خروقات في محور البرح غرب تعز، و6 خروقات جنوب وغرب وشمال مارب، و5 خروقات في جبهات محور الضالع.

وفي مقدّمتها عملية هجومية واسعة شنّتها المليشيا الحوثية على مواقع عسكرية بقطاع الكويحة بتعز استخدمت فيها عربات bmb، وتمكنت قوات الجيش من كسر الهجوم بكل كفاءة واقتدار.

وإلى ذلك، استمرّت المليشيا الحوثية في إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة في كافة الجبهات المذكورة بالمدفعية وبالعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة.

كما واصلت الدفع بتعزيزات كبيرة إلى جبهات محافظتي تعز ومارب ومنها نحو 200 فرد استقدمتهم من مراكزها التدريبية بمحافظتي ذمار وإب إلى الجبهات الشمالية والشمالية الشرقية وإلى جبهة مقبنة بمحور تعز، وكذا تعزيزات بشرية على متن 6 وسائل إلى الجبهات الشمالية الغربية لمحافظة مارب، بالتزامن مع استحداث مواقع وشق طرقات فرعية غرب مارب حسب ما ذكر موقع المركز الإعلامي للقوات المسلحة.