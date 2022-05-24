جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب تنظم المؤتمر العلمي الأول.. أربعون بحثا علميا للنهوض بالتعليم في اليمن

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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برعاية اللواء سلطان العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة مارب، تنطلق يوم غدٍ فعاليات المؤتمر العلمي الأول الذي تنظمه جامعة إقليم سبأ على مدى يومين تحت شعار" العلم مستقبل وطن".

ويهدف المؤتمر الذي سيقام في رحاب الجامعة بمحافظة مارب يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 25-26 مايو الجاري 2022، إلى مخرجاته في خدمة الوطن والحفاظ على الهويّة الوطنية.

وسيناقش المؤتمر 40 بحثًا أكاديميا وورقة علمية موزعة على أربعة محاور هي: واقع التعليم في اليمن، القيادة والادارة، العلوم الانسانية والقانونية، والعلوم الطبيعية والتطبيقية".

وانطلاقاً من هذه الأهداف تتشرّف اللجنة التنظيمية للمؤتمر بدعوة وسائل الإعلام- المرئية والمسموعة والمقروءة- للحضور والمشاركة في تغطية فعاليات المؤتمر وجلساته وأنشطته المختلفة، والإسهام في إيصال رسالته العلمية للرأي العام المحلي والدولي.