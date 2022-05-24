تنسيق السياسة النقدية وتمويل رواتب الخدمة المدنية أهم ما تم بحثه.. ”غروندبرغ“ يختتم المشاورات الاقتصادية اليمنية مع المعنيين الدوليين ومكتبه يروي التفاصيل جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب تنظم المؤتمر العلمي الأول.. أربعون بحثا علميا للنهوض بالتعليم في اليمن السعودية تعلن عن تحقيق تقدم في محادثاتها مع إيران مارب تناقش مع الصحة العالمية وضع قطاع الصحة بالمحافظة وتحدياتها ”الأوقاف اليمنية“ تكشف أسباب زيادة أسعار الحج هذا العام مصير الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في تداولات اليوم الأرصاد اليمنية تتوقع هطول أمطار على 5 محافظات وموجة غبار واسعة في عدة مناطق ”القاعدة“ يعدم أحد أفراده بتهمة المشاركة في قتل قيادي بارز بالتنظيم هي الأولى من نوعة..... طلعات جوية صينية - روسية مشتركة قرب مقر قمة «كواد تعز تدفع الثمن باهظاً.. حرب الحوثي تحول منشآت الاقتصاد لأطلال و7 مليارات دولار خسائر
برعاية اللواء سلطان العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة مارب، تنطلق يوم غدٍ فعاليات المؤتمر العلمي الأول الذي تنظمه جامعة إقليم سبأ على مدى يومين تحت شعار" العلم مستقبل وطن".
ويهدف المؤتمر الذي سيقام في رحاب الجامعة بمحافظة مارب يومي الأربعاء والخميس بتاريخ 25-26 مايو الجاري 2022، إلى مخرجاته في خدمة الوطن والحفاظ على الهويّة الوطنية.
وسيناقش المؤتمر 40 بحثًا أكاديميا وورقة علمية موزعة على أربعة محاور هي: واقع التعليم في اليمن، القيادة والادارة، العلوم الانسانية والقانونية، والعلوم الطبيعية والتطبيقية".
وانطلاقاً من هذه الأهداف تتشرّف اللجنة التنظيمية للمؤتمر بدعوة وسائل الإعلام- المرئية والمسموعة والمقروءة- للحضور والمشاركة في تغطية فعاليات المؤتمر وجلساته وأنشطته المختلفة، والإسهام في إيصال رسالته العلمية للرأي العام المحلي والدولي.