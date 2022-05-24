السعودية تعلن عن تحقيق تقدم في محادثاتها مع إيران

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ الأناضول

عدد القراءات 488

كشف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الثلاثاء، عن أن بلاده حققت بعض التقدم في المحادثات مع إيران لاستعادة العلاقات الثنائية، إلا أنه اعتبر أن ذلك "ليس كافياً".

وقال ابن فرحان، خلال مشاركته في جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية: "حققنا بعض التقدم في المحادثات مع إيران لكن ليس بشكل كاف".

وأضاف: "على إيران أن تبني الثقة من أجل التعاون المستقبلي".

من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية السعودية اللبنانيين إلى القيام بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة.

وفي الشأن الفلسطيني، اعتبر وزير الخارجية السعودي أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية "أولوية وينبغي أن نتحرك سريعاً لاستئنافها".