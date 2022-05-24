مارب تناقش مع الصحة العالمية وضع قطاع الصحة بالمحافظة وتحدياتها

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم، مع وفد منظمة الصحة العالمية الذي يزور المحافظة برئاسة فوآد خان رئيس كتلة الصحة في اليمن، وضع القطاع الصحي بالمحافظة والتحديات التي يواجهها والاحتياجات الكبيرة والمتزايدة. وتطرق اللقاء إلى ضرورة إستيعاب إحتياجات القطاع الصحي بالمحافظة ضمن خطة الاستجابة الانسانية في اليمن للمنظمات للعام الجاري وفي خارطة التدخلات الانسانية لكتلة الصحة التي تقودها المنظمة .

استعرض اللقاء العديد من جوانب الاحتياجات الملحة للقطاع الصحي والتحديات التي يواجهها، خاصة في ظل تزايد اعداد النازحين الذين يتوزع منهم 12 في المائة في 194 مخيما وتجمعا للنازحين، واندماج ا 88 في المائة اندمجوا داخل المجتمع المضيف وفي مساكن مستأجرة او مؤقتة، واحتياجاتهم المتزايده في ظل تدني قدرات القطاع الصحي، خصوصات مع التحديات التي يواجهها جراء انتشار الكثير من الامراض السارية والامراض المزمنة.

وفي اللقاء، ثمن الوكيل التدخلات الانسانية للمنظمة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة خلال الفترة الماضية معربا عن امله في تعزيز الشراكة وتوسيع التدخلات وان يكون للمنظمة باعتبارها من تقود كتلة الصحة دورا مهما في تلافي التخفيف من الاثار السلبية لاستبعاد احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة من خطة الاستجابة الانسانية .

وشدد الوكيل مفتاح على ضرورة ان يكون للمنظمة مكتبا لها بالمحافظة وانشاء كتلة فرعية في المحافظة للقطاع الصحي للوقوف على الاحتياجات الفعلية والمتزايدة للقطاع الصحي ومساعدته في مواجهة الجائحات والامراض السارية التي تظهر بين الحين والاخر الى جانب مساعدة القطاع الصحي في توفير الخدمات الطبية والصحية التي يحتاجها المواطنين في بعض التخصصات المهمة الصحية والطبية، وضمان تلافي خطا تجاهل احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة من خطط الاستجابة الانسانية مستقبلا

. من جانبه استعرض المسؤول الدولي مجالات الشراكة الانسانية بين المنظمة والسلطة المحلية والتدخلات التي تقدمها خلال الفترة الماضية.. لافتا الى ان المنظمة تسعى الى حاليا الى زيادة موظفي المنظمة في المحافظة من اجل تعزيز التدخلات الانسانية ودعم القطاع الصحي والوقوف على احتياجاته الطارئه والمستدامة.

وأضاف أن زيارته مع الوفد الى جانب كتلة الايواء هي للوقوف على الاحتياجات لاستيعابها في خطة الاستجابة التي سيتم اعدادها في اغسطس المقبل .. مشيراً إلى أن المنظمة تركز حاليا على اربعة جوانب مهمة لدعم القطاع الصحي تشمل رفع القدرات والكفاءات الصحية والطبية، توفير الادوية والمستلزمات الطبية، للطوارئ والامراض المزمنة والسارية، دعم وتعزيز المختبرات الطبية خاصة ما يتعلق بالامراض المزمنة، الى جانب تدخلات في مجال البيئة والاصحاح البيئي للتخفيف من انتشار الامراض، ودعم الصحة في جوانب الاصابات ومواجهة الجائحات الصحية كفيروس كورونا.

ونوه رئيس كتلة الصحة باليمن الى ان الاحتياجات الطارئة والملحة التي وقف عليها فريق المنظمة تشمل : توفير وقود للمستشفيات، توفير مركز للحروق، مصحة للامراض النفسية، وتقديم دعم مستمر للموازنة التشغيلية للمراكز التي تعمل مع النازحين مثل مراكز الاسهالات وسوء والتغذية وغيرها، ودعم القطاع الصحي بالادوية والمستلزمات اللازمة، ودعم القطاع الصحي لمواجهة وباء الكوليرا، ودعم الصحية الانجابية ورعاية الحوامل. حضر اللقاء نائب رئيس هيئة مستشفى مأرب العام للشئون الفنية الدكتور وجدي المخلافي، ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، ونائب مدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بالمحافظة خالد الشجني.