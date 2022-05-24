مارب تناقش مع الصحة العالمية وضع قطاع الصحة بالمحافظة وتحدياتها ”الأوقاف اليمنية“ تكشف أسباب زيادة أسعار الحج هذا العام مصير الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في تداولات اليوم الأرصاد اليمنية تتوقع هطول أمطار على 5 محافظات وموجة غبار واسعة في عدة مناطق ”القاعدة“ يعدم أحد أفراده بتهمة المشاركة في قتل قيادي بارز بالتنظيم هي الأولى من نوعة..... طلعات جوية صينية - روسية مشتركة قرب مقر قمة «كواد تعز تدفع الثمن باهظاً.. حرب الحوثي تحول منشآت الاقتصاد لأطلال و7 مليارات دولار خسائر دولة عربية تكشف تعرضها لخطر تنظيمات ايرانية تستهدف أمنها الوطني والجيش يتوعد بالضرب بيد من حديد ميزة جديدة من "تيك توك" انتظرها صناع المحتوى طويلاً كندا تدعم برنامج الأغذية العالمي في اليمن بمليون دولار
أعلنت وزارة الأوقاف اليمنية، اليوم الثلاثاء 24 مايو/أيار، أن زيادة ارتفاع قيمة برنامج الحج هذا العام، إلى زيادة أسعار خدمات الطوافة للحجاج بالمشاعر المقدسة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن "الزيادة جاءت في بند خدمات المؤسسة الأهلية للطوافة القائمة على تقديم الخدمات لكافة البعثات الإسلامية في مخيمات منى وعرفات وهي زيادة عُممت لكل مكاتب شؤون حجاج الدول، وليست مقتصرة على حجاج اليمن”.
وأوضحت الوزارة، أن “دور قطاع الحج والعمرة بالوزارة هو رقابي وإشرافي على سير عمليات تفويج الحجاج ومدى التزام الوكالات المعتمدة في الوفاء بالتزامها تجاه الحجاج”.
وأشارت إلى أن بإمكان الباحث عن حقيقة الأسعار مقارنة سعر برنامج الحج المعتمد في اليمن لهذا العام ببقية دول العالم الإسلامي وسيجد أن السعر لحجاج المن هو الأقل مراعاة لما يمر به البلد من ظروف استثنائية، وفق بيان الوزارة.
وكانت الوزارة حددت في وقت سابق، تكاليف الحج لهذا العام بقرابة 13 ألف ريال سعودي، ما يعادل أكثر من 3 ملايين و300 ألف ريال يمني.
وقرت السلطات السعودية، فرض رسوم جديدة على موسك الحج لهذا العام، ليصل المبلغ الإجمالي على الحاج الواحد إلى 12820 ريال سعودي دون مصاريف النقل الدولي.