”الأوقاف اليمنية“ تكشف أسباب زيادة أسعار الحج هذا العام

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت وزارة الأوقاف اليمنية، اليوم الثلاثاء 24 مايو/أيار، أن زيادة ارتفاع قيمة برنامج الحج هذا العام، إلى زيادة أسعار خدمات الطوافة للحجاج بالمشاعر المقدسة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن "الزيادة جاءت في بند خدمات المؤسسة الأهلية للطوافة القائمة على تقديم الخدمات لكافة البعثات الإسلامية في مخيمات منى وعرفات وهي زيادة عُممت لكل مكاتب شؤون حجاج الدول، وليست مقتصرة على حجاج اليمن”.

وأوضحت الوزارة، أن “دور قطاع الحج والعمرة بالوزارة هو رقابي وإشرافي على سير عمليات تفويج الحجاج ومدى التزام الوكالات المعتمدة في الوفاء بالتزامها تجاه الحجاج”.

وأشارت إلى أن بإمكان الباحث عن حقيقة الأسعار مقارنة سعر برنامج الحج المعتمد في اليمن لهذا العام ببقية دول العالم الإسلامي وسيجد أن السعر لحجاج المن هو الأقل مراعاة لما يمر به البلد من ظروف استثنائية، وفق بيان الوزارة.

وكانت الوزارة حددت في وقت سابق، تكاليف الحج لهذا العام بقرابة 13 ألف ريال سعودي، ما يعادل أكثر من 3 ملايين و300 ألف ريال يمني.

وقرت السلطات السعودية، فرض رسوم جديدة على موسك الحج لهذا العام، ليصل المبلغ الإجمالي على الحاج الواحد إلى 12820 ريال سعودي دون مصاريف النقل الدولي.