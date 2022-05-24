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مصير الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في تداولات اليوم

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
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أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن، اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022م.

أسعار الصرف في صنعاء:

الدولار

شراء 557

بيع 560

الريال السعودي

شراء 148.20

بيع 148.50

أسعار الصرف في عدن:

الدولار:

شراء 988

بيع 1003

الريال السعودي

شراء 261

بيع 264

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