مصير الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في تداولات اليوم

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أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن، اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022م.
أسعار الصرف في صنعاء:
الدولار
شراء 557
بيع 560
الريال السعودي
شراء 148.20
بيع 148.50
أسعار الصرف في عدن:
الدولار:
شراء 988
بيع 1003
الريال السعودي
شراء 261
بيع 264