الأرصاد اليمنية تتوقع هطول أمطار على 5 محافظات وموجة غبار واسعة في عدة مناطق ”القاعدة“ يعدم أحد أفراده بتهمة المشاركة في قتل قيادي بارز بالتنظيم هي الأولى من نوعة..... طلعات جوية صينية - روسية مشتركة قرب مقر قمة «كواد تعز تدفع الثمن باهظاً.. حرب الحوثي تحول منشآت الاقتصاد لأطلال و7 مليارات دولار خسائر دولة عربية تكشف تعرضها لخطر تنظيمات ايرانية تستهدف أمنها الوطني والجيش يتوعد بالضرب بيد من حديد ميزة جديدة من "تيك توك" انتظرها صناع المحتوى طويلاً كندا تدعم برنامج الأغذية العالمي في اليمن بمليون دولار تقرير بريطاني جديد و فاضح للحكومة بشأن الانسحاب من أفغانستان تفاصيل جريمة قتل مواطن أعزل اثناء مروره من نقطة تفتيش حوثية شرق العاصمة صنعاء-صور روايتان مختلفتان حول سقوط الطائرة المسيّرة وسط العاصمة صنعاء- صور
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر عدد من المحافظات بموجة جديدة من الغبار الواسع الانتشار، وارتفاع درجات الحرارة وهطول أمطار رعدية خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وأفاد المركز في نشرته الجوية ليوم الثلاثاء بأنه من المتوقع أن تكون موجة الغبار كثيفة وخاصة على صحاري محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف، صعدة ومأرب، و تمتد إلى الهضاب الداخلية وصولاً إلى المناطق الساحلية الجنوبية والشرقية وأجزاء من المرتفعات الغربية.
كما توقع أن يكون الطقس حاراً وجافاً على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 37-42 درجة مئوية ، وقد يكون الطقس حاراً ورطباً على المناطق الساحلية و سقطرى وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34- 38 درجة مئوية.
وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية خصوصاً على محافظات تعز، اب، ريمة، غرب ذمار والمحويت.
ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وخاصة المرضى والأطفال وكبار السن وعدم التعرض المباشر للعوالق الترابية و الرملية.
وحذر سائقي المركبات في الطرقات الصحراوية والهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.
ونبه المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية عامة وأرخبيل سقطرى من درجات الحرارة المرتفعة نهاراً، داعياً القاطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية و ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.
وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي سجلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز : 4.5 ملم، المعافر : 1.2، إب : 0.8ملم .