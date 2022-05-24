تقرير بريطاني جديد و فاضح للحكومة بشأن الانسحاب من أفغانستان تفاصيل جريمة قتل مواطن أعزل اثناء مروره من نقطة تفتيش حوثية شرق العاصمة صنعاء-صور روايتان مختلفتان حول سقوط الطائرة المسيّرة وسط العاصمة صنعاء- صور كيف استخدم الحوثي شعار الوحدة لإخفاء ضلوعه في الانفصال؟ قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين تضع اليمن في المجموعة الخامسة مع بنجلاديش وبوتان وسنغافورة الصحة العالمية: 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود و106حالات اشتباه في 19 دولة شاهد.. مليشا ”الانتقالي الجنوبي“ في ”سقطرى“ تقتحم اجتماعاً للمكتب التنفيذي برئاسة المحافظ ”رمزي محروس“ وتفضه بالقوة البحرية الدولية تحث على مزيد من الدعم لخطة إنقاذ الناقلة ”صافر“ بعد توقف لمدة عامين..... القطاع الخاص للحج والعمرة يعلن بدء اجراءات التسجيل لفريضة الحج، ويكشف أسباب زيادة الأسعار الجيش الإسرائيلي يهدم مسجدا شمالي الضفة
قتلت مليشيا الحوثي،مواطنا اعزلا في أحد نقاط التفتيش،بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر محلية لمأرب برس، أن المواطن "اسماعيل محمد ياسين الاهدل " من أبناء محافظة ريمة قُتل بالرصاص المباشر أثناء مروره في أحد نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي، بينما كان متجهاً من محافظة الجوف إلى منزله في صنعاء.
ووفق المصادر، يعمل الاهدل في محطة غاز صغيرة في مدينة الحزم منذ سنوات
واضافت، مصادرنا ان الحوثيين اوقفوا الاهدل ،صباح امس الاثنين، في نقطة تفتيش بمديرية نهم وطلبوا منه بلاغ للعبور.
وبعد ان اعطاهم بلاغ او تصريح العبور طلبوا منه مبلغا ماليا ، فرفض وواصل طريقه، ثم اطلق المسلحون الحوثيون النار مباشرة على (دباب) كان يستقله المواطن الأهدل فقتل على الفور.