تفاصيل جريمة قتل مواطن أعزل اثناء مروره من نقطة تفتيش حوثية شرق العاصمة صنعاء-صور

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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قتلت مليشيا الحوثي،مواطنا اعزلا في أحد نقاط التفتيش،بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس، أن المواطن "اسماعيل محمد ياسين الاهدل " من أبناء محافظة ريمة قُتل بالرصاص المباشر أثناء مروره في أحد نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي، بينما كان متجهاً من محافظة الجوف إلى منزله في صنعاء.

ووفق المصادر، يعمل الاهدل في محطة غاز صغيرة في مدينة الحزم منذ سنوات

واضافت، مصادرنا ان الحوثيين اوقفوا الاهدل ،صباح امس الاثنين، في نقطة تفتيش بمديرية نهم وطلبوا منه بلاغ للعبور.

وبعد ان اعطاهم بلاغ او تصريح العبور طلبوا منه مبلغا ماليا ، فرفض وواصل طريقه، ثم اطلق المسلحون الحوثيون النار مباشرة على (دباب) كان يستقله المواطن الأهدل فقتل على الفور.