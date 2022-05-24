روايتان مختلفتان حول سقوط الطائرة المسيّرة وسط العاصمة صنعاء- صور

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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ظهرت روايتان حول حادثة سقوط طائرة مسيرة وسط العاصمة صنعاء مساء امس الاثنين، الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

وتسبب سقوط حطام الطائرة بالقرب من مركز يمن مول التجاري في جولة الرويشان، شارع حدة، بوفاة ثلاثة مواطنين واصابة ثلاثة آخرين أحدهم حالته حرجه،وفقا لمصادر طبية تحدثت لمأرب برس.

الرواية الأولى هي ما تناقلتها وسائل اعلام الحوثي، والتي تقول أن صاروخ أرض-جو( محلي الصنع) اسقط مساء الاثنين، طائرة صينية الصنع نوع "CH4 " تابعة لسلاح الجو السعودي، وكانت في مهمة استطلاعية تجسسية.

اما الرواية الأخرى المتداولة، فتحدثت عن فشل عملية إقلاع طائرة مسيرة اطلقتها ميليشات ‎الحوثي، ما أدى إلى سقوطها في جولة ‎الرويشان وسط العاصمة ‌‎صنعاء.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أن الطائرة كانت تقوم بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء، وأن ما حدث خرقا للهدنة ،حد تعبيره.