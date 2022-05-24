قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين تضع اليمن في المجموعة الخامسة مع بنجلاديش وبوتان وسنغافورة الصحة العالمية: 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود و106حالات اشتباه في 19 دولة شاهد.. مليشا ”الانتقالي الجنوبي“ في ”سقطرى“ تقتحم اجتماعاً للمكتب التنفيذي برئاسة المحافظ ”رمزي محروس“ وتفضه بالقوة البحرية الدولية تحث على مزيد من الدعم لخطة إنقاذ الناقلة ”صافر“ بعد توقف لمدة عامين..... القطاع الخاص للحج والعمرة يعلن بدء اجراءات التسجيل لفريضة الحج، ويكشف أسباب زيادة الأسعار الجيش الإسرائيلي يهدم مسجدا شمالي الضفة اجتماع نادر لقادة الجيش والأمن والمخابرات اليمنية في عدن وهذه أبرز الملفات التي تم مناقشتها ”بايدن“ يؤكد لـ”العليمي“ دعم ”واشنطن“ لإنهاء الحرب في اليمن قوات الجيش تكسر هجوماً عنيفاً للحوثيين بجبهة مقبنة غربي تعز مصر تعلن السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى مطار القاهرة مع صنعاء
أجريت، صباح اليوم الثلاثاء،في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة تصفيات كأس اسيا دون 17 عاما، التي ستقام عام 2023 في البحرين.
ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نهائيات كأس اسيا البحرين، بالإضافة إلى أفضل 6 ثوان وصاحب الاستضافة منتخب البحرين الذي يلعب التصفيات بشكل ودي.
وتستضيف العاصمة الأردنية عمان، المجموعة الأولى، والتي تضم الأردن وتركمانستان والفلبين وسوريا واليابان.
وتستضيف إندونيسيا المجموعة الثانية، والتي تضم إندونيسيا والإمارات وجوام وفلسطين وماليزيا.
وتلعب المجموعة الثالثة في سلطنة عمان وهي مجموعة فريدة كون كل منتخباتها عرب، وتتكون من عمان والبحرين ولبنان وقطر والعراق.
وتقام المجموعة الرابعة بالمملكة العربية السعودية في الدمام، وتضم السعودية والكويت والمالديف وميانمار والهند.
وتستضيف بنجلاديش المجموعة الخامسة، والتي تضم بنجلاديش وبوتان وسنغافورة واليمن.
وتستضيف فيتنام المجموعة السادسة في هانوي، والتي تضم فيتنام ونيبال الصين تايبيه و تايلاند.
وتستضيف أستراليا المجموعة السابعة والتي تضم أستراليا وجزر ماريانا الشمالية وكمبوديا والصين.
وتستضيف طاجيكستان المجموعة الثامنة والتي تضم طاجيكستان ومنغوليا وتيمور الشرقية و أفغانستان.
وتستضيف قرغيزستان المجموعة التاسعة والتي تضم قرغيزستان وهونج كونج ولاوس وايران.
وتستضيف أوزبكستان المجموعة العاشرة والتي تضم أوزبكستان وبروناي دار السلام و سريلانكا وكوريا الجنوبية.