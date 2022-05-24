الصحة العالمية: 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود و106حالات اشتباه في 19 دولة شاهد.. مليشا ”الانتقالي الجنوبي“ في ”سقطرى“ تقتحم اجتماعاً للمكتب التنفيذي برئاسة المحافظ ”رمزي محروس“ وتفضه بالقوة البحرية الدولية تحث على مزيد من الدعم لخطة إنقاذ الناقلة ”صافر“ بعد توقف لمدة عامين..... القطاع الخاص للحج والعمرة يعلن بدء اجراءات التسجيل لفريضة الحج، ويكشف أسباب زيادة الأسعار الجيش الإسرائيلي يهدم مسجدا شمالي الضفة اجتماع نادر لقادة الجيش والأمن والمخابرات اليمنية في عدن وهذه أبرز الملفات التي تم مناقشتها ”بايدن“ يؤكد لـ”العليمي“ دعم ”واشنطن“ لإنهاء الحرب في اليمن قوات الجيش تكسر هجوماً عنيفاً للحوثيين بجبهة مقبنة غربي تعز مصر تعلن السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى مطار القاهرة مع صنعاء ”غروندبرغ“ يعلن إطلاق مشاورات اقتصادية يمنية بمشاركة المعنيين الدوليين
أعلنت منظمة الصحة العالمية، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود ، و106 حالات مشتبه بها في 19 دولة، مؤكدة إمكانية احتواء المرض، بالتباحث ودعم الدول الأعضاء في التعامل معه، بحسب تقارير إعلامية.
وعقد رؤساء منظمة الصحة العالمية (WHO) اجتماعًا طارئًا لمناقشة تهديد جدرى القرود، حيث أصبحت هولندا الدولة الــ 12 التى تعلن عن حالات الإصابة، على الرغم من أنه لم يتم تشخيص أى من مرضاه بشكل نهائي.
اعترف هانز كلوج المدير الأوروبى لمنظمة الصحة العالمية، بأنه قلق من أن انتشار جدرى القرود والذى سوف يتزايد خلال أشهر الصيف، كما حذر من أنه من المحتمل أن يكون انتقال العدوى "مستمرًا لبعض الوقت".
أكد الدكتور هانز كلوج، مع دخولنا موسم الصيف فى المنطقة الأوروبية، مع التجمعات الجماهيرية والمهرجانات والحفلات، أشعر بالقلق من أن انتقال العدوى يمكن أن يتزايد، موضحًا أن الحالات التى يتم الكشف عنها حاليًا هى من بين أولئك الذين يمارسون نشاطًا جنسيًا، والأعراض هى غير مألوف للكثيرين.
وأكد أن فترة حضانة جدرى القردة تمتد إلى 21 يومًا، مما يعنى أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع، تشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق، يمكن أن يتطور الطفح الجلدى، وغالبًا ما يبدأ على الوجه، ثم ينتشر بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما فى ذلك الأعضاء التناسلية، يمكن أن يبدو الطفح الجلدى مثل جدرى الماء أو مرض الزهرى، ويمكن أن تتشكل القشور التى تسقط بعد ذلك.