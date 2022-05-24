الصحة العالمية: 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود و106حالات اشتباه في 19 دولة

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود ، و106 حالات مشتبه بها في 19 دولة، مؤكدة إمكانية احتواء المرض، بالتباحث ودعم الدول الأعضاء في التعامل معه، بحسب تقارير إعلامية.

وعقد رؤساء منظمة الصحة العالمية (WHO) اجتماعًا طارئًا لمناقشة تهديد جدرى القرود، حيث أصبحت هولندا الدولة الــ 12 التى تعلن عن حالات الإصابة، على الرغم من أنه لم يتم تشخيص أى من مرضاه بشكل نهائي.

اعترف هانز كلوج المدير الأوروبى لمنظمة الصحة العالمية، بأنه قلق من أن انتشار جدرى القرود والذى سوف يتزايد خلال أشهر الصيف، كما حذر من أنه من المحتمل أن يكون انتقال العدوى "مستمرًا لبعض الوقت".

أكد الدكتور هانز كلوج، مع دخولنا موسم الصيف فى المنطقة الأوروبية، مع التجمعات الجماهيرية والمهرجانات والحفلات، أشعر بالقلق من أن انتقال العدوى يمكن أن يتزايد، موضحًا أن الحالات التى يتم الكشف عنها حاليًا هى من بين أولئك الذين يمارسون نشاطًا جنسيًا، والأعراض هى غير مألوف للكثيرين.

وأكد أن فترة حضانة جدرى القردة تمتد إلى 21 يومًا، مما يعنى أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع، تشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق، يمكن أن يتطور الطفح الجلدى، وغالبًا ما يبدأ على الوجه، ثم ينتشر بعد ذلك إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما فى ذلك الأعضاء التناسلية، يمكن أن يبدو الطفح الجلدى مثل جدرى الماء أو مرض الزهرى، ويمكن أن تتشكل القشور التى تسقط بعد ذلك.