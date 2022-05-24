الصحة العالمية: 131 إصابة مؤكدة بجدري القرود و106حالات اشتباه في 19 دولة شاهد.. مليشا ”الانتقالي الجنوبي“ في ”سقطرى“ تقتحم اجتماعاً للمكتب التنفيذي برئاسة المحافظ ”رمزي محروس“ وتفضه بالقوة البحرية الدولية تحث على مزيد من الدعم لخطة إنقاذ الناقلة ”صافر“ بعد توقف لمدة عامين..... القطاع الخاص للحج والعمرة يعلن بدء اجراءات التسجيل لفريضة الحج، ويكشف أسباب زيادة الأسعار الجيش الإسرائيلي يهدم مسجدا شمالي الضفة اجتماع نادر لقادة الجيش والأمن والمخابرات اليمنية في عدن وهذه أبرز الملفات التي تم مناقشتها ”بايدن“ يؤكد لـ”العليمي“ دعم ”واشنطن“ لإنهاء الحرب في اليمن قوات الجيش تكسر هجوماً عنيفاً للحوثيين بجبهة مقبنة غربي تعز مصر تعلن السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى مطار القاهرة مع صنعاء ”غروندبرغ“ يعلن إطلاق مشاورات اقتصادية يمنية بمشاركة المعنيين الدوليين
اقتحمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي بمحافظة أرخبيل سقطرى، الثلاثاء، اجتماعا للمكتب التنفيذي لمحافظة أرخبيل سقطرى، وفرقت المجتمعين بالقوة.
وقالت مصادر محلية، إن الاجتماع الذي ترأسه المحافظ رمزي محروس عبر منصة "زووم" من العاصمة المؤقتة عدن، خصص للتهنئة بالعيد الوطني الـ 32 للوحدة اليمنية ومناقشة الوضع الراهن في الأرخبيل.
وحسب المصادر استمر الاجتماع الافتراضي لبعض الوقت، قبل أن تداهم قوات الانتقالي برئاسة النقيب علي محمد الدكسمي المعين من قبل مليشيا الانتقالي مدير أمن المحافظة مكان الاجتماع وتفضه بالقوة.
وأوضحت المصادر أن مسلحي الانتقالي وجهوا أسلحتهم على رؤوس المجتمعين، حيث قام المدعو محمد مرشد المعين من الانتقالي قائدا للقوات الخاصة وبعض جنوده بالاعتداء على مدراء العموم وتكسير الكاميرات وأجهزة الكمبيوترات والتلفظ بألفاظ نابية على مدراء المكاتب التنفيذية.
يأتي ذلك بعد أن فشل الانتقالي في العمل على التئام المكتب منذ سيطرته على المحافظة في يونيو 2020م.