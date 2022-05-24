البحرية الدولية تحث على مزيد من الدعم لخطة إنقاذ الناقلة ”صافر“ بعد توقف لمدة عامين..... القطاع الخاص للحج والعمرة يعلن بدء اجراءات التسجيل لفريضة الحج، ويكشف أسباب زيادة الأسعار الجيش الإسرائيلي يهدم مسجدا شمالي الضفة اجتماع نادر لقادة الجيش والأمن والمخابرات اليمنية في عدن وهذه أبرز الملفات التي تم مناقشتها ”بايدن“ يؤكد لـ”العليمي“ دعم ”واشنطن“ لإنهاء الحرب في اليمن قوات الجيش تكسر هجوماً عنيفاً للحوثيين بجبهة مقبنة غربي تعز مصر تعلن السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى مطار القاهرة مع صنعاء ”غروندبرغ“ يعلن إطلاق مشاورات اقتصادية يمنية بمشاركة المعنيين الدوليين أردوغان يكشف تفاصيل معركة جديدة شمال سوريا لإنشاء منطقة آمنة مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد..أهمية بالغة في حياة أكثر من 4 مليون يمني
حث الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، كيتاك ليم، على تقديم المزيد من الدعم المالي لخطة تشغيلية منسقة من قبل الأمم المتحدة للتصدي لخطر الانسكاب النفطي الكبير من الناقلة صافر الراسية قبالة اليمن.
وقال ليم في بيان نشرته المنظمة على موقعها: "في مواجهة كارثة بيئية وشيكة، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنعها، يجب أن نتحرك الآن".
وأضاف: "حان الوقت الآن، المخاطر كبيرة، يجب أن نتحرك لتفادي كارثة".
وأوضح أن خطة التخفيف من المخاطر عن طريق نقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة تحتاج إلى موارد مالية.
ولفت البيان إلى المنظمة البحرية الدولية تدعم جهود التخطيط للطوارئ في المنطقة للتحضير لانسكاب محتمل من الناقلة صافر وللحد من الآثار في حالة حدوثها.
وأضاف: سيكون تسرب النفط من كارثة إنسانية وبيئية، مع آثار اقتصادية هائلة على صناعة الشحن البحري والبحري في جميع أنحاء المنطقة.
ونوه البيان إلى وجود 40 مليون دولار متاحة للعملية، والتي تشمل الأموال التي تم الالتزام بها سابقًا.