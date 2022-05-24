البحرية الدولية تحث على مزيد من الدعم لخطة إنقاذ الناقلة ”صافر“

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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حث الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، كيتاك ليم، على تقديم المزيد من الدعم المالي لخطة تشغيلية منسقة من قبل الأمم المتحدة للتصدي لخطر الانسكاب النفطي الكبير من الناقلة صافر الراسية قبالة اليمن.



وقال ليم في بيان نشرته المنظمة على موقعها: "في مواجهة كارثة بيئية وشيكة، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنعها، يجب أن نتحرك الآن".



وأضاف: "حان الوقت الآن، المخاطر كبيرة، يجب أن نتحرك لتفادي كارثة".



وأوضح أن خطة التخفيف من المخاطر عن طريق نقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة تحتاج إلى موارد مالية.



ولفت البيان إلى المنظمة البحرية الدولية تدعم جهود التخطيط للطوارئ في المنطقة للتحضير لانسكاب محتمل من الناقلة صافر وللحد من الآثار في حالة حدوثها.



وأضاف: سيكون تسرب النفط من كارثة إنسانية وبيئية، مع آثار اقتصادية هائلة على صناعة الشحن البحري والبحري في جميع أنحاء المنطقة.



ونوه البيان إلى وجود 40 مليون دولار متاحة للعملية، والتي تشمل الأموال التي تم الالتزام بها سابقًا.