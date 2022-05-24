بعد توقف لمدة عامين..... القطاع الخاص للحج والعمرة يعلن بدء اجراءات التسجيل لفريضة الحج، ويكشف أسباب زيادة الأسعار

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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بارك القطاع الخاص لوكالات الحج والعمرة إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد عن بدء التسجيل لحج هذا العام 1443 هجرية بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

ودعا المواطنين ممن يعتزمون اداء فريضة الحج إلى البدء في استكمال إجراءات التسجيل وفق الشروط والضوابط المعلنة من قبل قطاع الحج والعمرة بوزارة الاوقاف والارشاد.

وأكد القطاع في بيان له، على جاهزيته لتنفيذ اجراءات عملية التفويج في كل مراحلها"، مشيداً بذات الوقت بجهود وزارة الاوقاف والإرشاد ممثلة بمعالي الوزير محمد بن عيضة شبيبة وقيادة قطاع الحج والعمرة برئاسة الوكيل الدكتور مختار الرباش على ايلائهم الاهتمام الكبير في مامضى من إجراءات ومحاولة تقليص الأسعار قدر المستطاع، حتى تخفف على الحاج اليمني المعاناة والتكاليف الكبيرة لما يمر به من ضيق في شغف العيش بسبب الوضع القائم وكنتيجة طبيعية للحرب".

ولفت الى ان " اسباب الزيادة في سعر برنامج الحج لهذا العام ناتج عن تحسين في خدمات المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، وكذلك تكاليف الاجراءات الصحية والاحترازية، فضلاً أن الزيادة على حجاج كل دول العالم وليست على حجاج اليمن وحسب".

كما أشاد القطاع الخاص بجهود سلطات بلادنا وكذا السلطات السعودية لتهيئة الأمور من أجل إنجاح عملية التفويج لما فيه تسهيل وتيسير مناسك فريضة الحج لضيوف الرحمن القادمين من كل أرجاء الوطن، ودعاهم إلى استمرار بذل أقصى الجهود لتذليل كل المهام وتيسير كل الصعاب أمام الراغبين لأداء مناسك الحج لهذا الموسم".