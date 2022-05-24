الجيش الإسرائيلي يهدم مسجدا شمالي الضفة

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ الأناضول

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هدم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مسجدا قيد الإنشاء، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، في بيان وصل وكالة الأناضول، إن السلطات الإسرائيلية هدمت مسجد "الصمود" في تجمع الرماضين، قرب مدينة قلقيلية (شمال)، بدعوى البناء دون ترخيص.

وندد وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، بعملية الهدم، وقال إنها "تدلل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية تجاه المقدسات في فلسطين".

وقال إن "هذه الجريمة، اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم".

وأضاف: "لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في ظل الاعتداءات والجرائم التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه".

وطالب البكري المؤسسات الإسلامية والدولية، بالعمل على إنهاء هذه الاعتداءات.

ويقع تجمع "الرماضين" خلف جدار الفصل الإسرائيلي، بمحافظة قلقيلية، ويسكنه نحو 400 فلسطيني.

​​​​​​​وتمنع سلطات الاحتلال، البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" بدون تراخيص، والتي يُعد الحصول عليها شبه مستحيل.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995)، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.