اجتماع نادر لقادة الجيش والأمن والمخابرات اليمنية في عدن وهذه أبرز الملفات التي تم مناقشتها

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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عقدت اللجنة الأمنية العليا اليمنية اجتماعا لها، الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث تنسيق مواجهة “الخلايا الإرهابية” و”المخططات الإجرامية” وانجازات الجيش الأمن.

ويعتبر الاجتماع اجتماع نادر في “عدن” إذ ظل وزير الدفاع اليمني وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين ممنوعين من التواجد في عاصمة البلاد المؤقتة منذ عام 2019م.

ورأس الاجتماع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، وحضور وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، ورؤساء أجهزة المخابرات (السياسي والقومي واستخبارات وزارة الدفاع) إلى جانب أركان حرب المنطقة العسكرية الرابعة.

وبحث الاجتماع -حسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ- سبل تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض السكينة العامة.

وناقش المجتمعون الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية في المحافظات المحررة من ضبط العديد من الخلايا الارهابية واحباط المخططات الاجرامية التي تستهدف الأمن والسلم.

وأشار الاجتماع، إلى “أهمية المهام الدستورية والوطنية المنوطة بالمؤسسة العسكرية والأمنية، خصوصا في ظل عملية الانتقال السياسي للسلطة التي تم التوافق عليها بهدف توحيد الصف الوطني وتوجيه المجهود نحو الأهداف المشتركة”.

وتطرّق الاجتماع، إلى جهود مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، ولما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار.

وعانت عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً من هجمات واغتيالات خلال الأسابيع الماضية.

وكانت نقطة أمنية الأسبوع الماضي تمكنت من ضبط “أحد العناصر الإرهابية في لحج وبحوزته حزام ناسف وهو في طريقة إلى مدينة عدن”.

ونجا رئيس العمليات المشتركة في المنطقة العسكرية الرابعة العميد صالح اليافعي من انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه في عدن.