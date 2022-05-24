”بايدن“ يؤكد لـ”العليمي“ دعم ”واشنطن“ لإنهاء الحرب في اليمن

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، دعم بلاده لإنهاء الحرب في اليمن التي تشهدها البلاد منذ قرابة ثمانية أعوام.

جاء ذلك، في برقية تهنئة بعثها بايدن لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية 22 مايو.

وقال بايدن: "نيابة عن شعب الولايات المتحدة الامريكية، أتقدم لكم وللشعب اليمني بأحر الأمنيات باحتفالاتكم بالعيد الثاني والثلاثين للوحدة اليمنية 22 مايو"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

ورحب بدعم الحكومة المعترف بها دولياً للهدنة الأممية التي بدأت مطلع أبريل/نيسان الماضي.

وتابع الرئيس الأمريكي بالقول"نتطلع إلى مواصلة العمل معكم للبناء على هذه الهدنة للتوصل الى وقف شامل لإطلاق النار واتفاق سياسي، متمنياً لفخامتكم يوماً وطنياً رائعا".