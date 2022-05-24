قوات الجيش تكسر هجوماً عنيفاً للحوثيين بجبهة مقبنة غربي تعز

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

عدد القراءات 304

أعلنت قوات الجيش الوطني، في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء، كسر هجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقعها بجبهة مقبنة غربي تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال نائب شعبة التوجيه المعنوي في محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر، أن قوات الجيش الوطني في اللواء 145مشاه بجبهة مقبنة، تمكنت من كسر هجوم حوثي على مواقعها في التبة السوداء بمقبنة غربي تعز.



وأضاف في بيان نشره على حسابه بتويتر: "قوات الجيش أجبرت العناصر الحوثية المهاجمة على التراجع والفرار، وألحقت بهم هزيمة قاسية وكبدتهم خسائر بشرية ومادية فادحة".



وفي وقت سابق، الاثنين، أعلن الجيش الوطني، رصد 20 خرقاً حوثياً في جبهات محور تعز، و9 خروقات في جبهات محور البرح غربي تعز، ضمن خروقاتها للهُدنة يوم الأحد.



وذكر بيان الجيش أن قواته رصدت "دفع المليشيا الحوثية بتعزيزات كبيرة وغير مسبوقة إلى جبهات محور تعز، منها نحو 65 طقمًا محملة بالأفراد والذخائر دفعت بها إلى مواقعها في الجبهة الشمالية للمدينة".



ومطلع أبريل الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، غير أن مليشيات الحوثي لم تلتزم بها، كما ترفض حتى اليوم فتح طرقات محافظة تعز كما نصت بنود الهدنة.