أردوغان يكشف تفاصيل معركة جديدة شمال سوريا لإنشاء منطقة آمنة

الثلاثاء 24 مايو 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قوات بلاده ستشرع قريبا باستكمال إنشاء المناطق الآمنة، على الحدود المشتركة مع سوريا بعمق 30 كيلومترا.

وقال أردوغان خلال ترؤسه اجتماع الحكومة، في المجمع الرئاسي بأنقرة، إن تركيا ستبدأ باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة في عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية مع سوريا.

وأفاد بأن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن، موضحا أن القرار النهائي سيتم اتخاذه يوم الخميس المقبل خلال اجتماع مجلس الأمن القومي.

وأضاف: "الهدف الرئيسي لهذه العمليات سيكون مناطق تمثل مراكز للهجمات على بلادنا وإقامة مناطق آمنة"، دون الخوض في التفاصيل.

ونفذت القوات التركية بمشاركة "الجيش الوطني" التابع للمعارضة، ثلاث عمليات عسكرية (درع الفرات - غصن الزيتون - نبع السلام ) في سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية والوحدات الكردية في مناطق شمال شرقي سوريا، وعملية "درع السلام" ضد قوات النظام في إدلب عقب مقتل أكثر من 30 عسكريا تركيا بقصف جوي لطائرات النظام