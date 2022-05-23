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3 إصابات حتى الآن.. جدري القردة يصل إلى دولة عربية

الإثنين 23 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم الإثنين، تسجيل 3 إصابات مشتبه في إصابتها بجدري القردة.

وقالت الوزارة إن هذه الحالات الثلاث توجد في صحة جيدة، وتحت الرعاية الصحية والمراقبة، وخضعت للتحاليل الطبية في انتظار النتائج.

من جهته، أفاد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، الدكتور معاذ المرابط، بأن حالات الإصابة بجدري القردة هي مشتبهة وليست مؤكدة.

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