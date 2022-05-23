الغش في مناطق الحوثي.. انتهاك بشع وتدمير منظم للتعليم - تقرير خطط جديدة لواشنطن في مياه الخليج العربي.. عيون جديدة بذكاءٍ اصطناعي 3 إصابات حتى الآن.. جدري القردة يصل إلى دولة عربية مباحثات يمنية أوروبية لحشد الدعم لتحسين الخدمات وتمديد الهدنة جناح محمد علي الحوثي في مهمة سرقة ونهب ممتلكات المواطنين في أحياء مذبح والسنينة وسعوان بـ صنعاء الصحة العالمية تحدد دول يمكن وقف جدري القرود فيها الرئيس الأمريكي: ندعم إنهاء الصراع في اليمن ونرحّب بالهدنة المبعوث الأممي لليمن: بدء اجتماعات لبحث القضايا الاقتصادية صحيفة سعودية تتحدث عن تمديد الهدنة الأممية في اليمن لـ شهرين آخرين وخطة سلام متعددة المسارات تفاصيل برقية تلقاها الفريق بن عزيز من قائد القيادة المركزية الأمريكية
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم الإثنين، تسجيل 3 إصابات مشتبه في إصابتها بجدري القردة.
وقالت الوزارة إن هذه الحالات الثلاث توجد في صحة جيدة، وتحت الرعاية الصحية والمراقبة، وخضعت للتحاليل الطبية في انتظار النتائج.
من جهته، أفاد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، الدكتور معاذ المرابط، بأن حالات الإصابة بجدري القردة هي مشتبهة وليست مؤكدة.