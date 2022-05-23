مباحثات يمنية أوروبية لحشد الدعم لتحسين الخدمات وتمديد الهدنة

الإثنين 23 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك الإثنين، في اجتماعين منفصلين مع نائبة مدير عام التعاون الدولي بوزارة الخارجية الهولندية بيرجيتا تازيلار وسفير المملكة المتحدة البريطانية لليمن ريتشارد اوبنهايم في العاصمة المؤقتة عدن، لحشد الدعم المطلوب وتحسين الخدمات المتردية وتمديد الهدنة.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن رئيس الحكومة قدما طلبا لهولندا لتدريب خفر السواحل اليمنية على نزع الألغام البحرية للإسهام في ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، فيما استعرض التحركات الأممية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية.

وأكد حرص حكومته على إنجاح هذه الجهود لتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار ووقف التهديد الحوثي للمنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مشيرا إلى تنازلات التي قدمتها حكومته رغم الخروقات الحوثية المتكررة وتنصلها من تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة.

وأعرب عن تطلعه لمزيد من المساندة والدعم من قبل هولندا ودوّل الاتحاد الاوروبي لخطط الحكومة للتعامل مع الأمن الغذائي على ضوء التطورات العالمية.

كما بحث مع السفير البريطاني دعم بلاده المستمر لجهود حكومته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والامن الغذائي وتحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك استكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة في الجوانب المالية والإدارية والاقتصادية، فضلا عن النجاحات المحققة وحشد الدعم الدولي من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني.

ودعا "عبدالملك" المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثيين للانصياع للسلام العادل والشامل والمستند على المرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا.