الصحة العالمية تحدد دول يمكن وقف جدري القرود فيها

الإثنين 23 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 409

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أنه: “يمكن وقف انتقال عدوى جدري القرود خارج دول تفشيه”.

إمكانية السيطرة على جدري القرود

وقالت المسؤولة عن الأمراض الناشئة لدى منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف: “نريد وقف انتقال العدوى بين البشر. يمكننا القيام بذلك في الدول التي لم يتفش فيها.. إنه وضع يمكن السيطرة عليه”.

بينما سجلت الدنمارك أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة اليوم وهي لرجل عاد من رحلة إلى إسبانيا.

كذلك في اسكتلندا تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة، والمصاب يتلقى العلاج بينما يتم تتبع المخالطين له.

ويذكر أن جدري القرود مرض فيروسي نادر يشبه مرض الجدري الذي يصيب البشر، وتم إعلان القضاء عليه عام 1980، ورغم أن أعراضه أخف كثيراً من أعراض الجدري إذ يشفى معظم المصابين في غضون بضعة أسابيع، فإنه قد يكون مميتا في حالات نادرة.