الرئيس الأمريكي: ندعم إنهاء الصراع في اليمن ونرحّب بالهدنة المبعوث الأممي لليمن: بدء اجتماعات لبحث القضايا الاقتصادية صحيفة سعودية تتحدث عن تمديد الهدنة الأممية في اليمن لـ شهرين آخرين وخطة سلام متعددة المسارات تفاصيل برقية تلقاها الفريق بن عزيز من قائد القيادة المركزية الأمريكية الرئيس ”رشاد العليمي“ يطالب بريطانيا بالضغط على مليشيا الحوثي لفك حصار تعز وتسليم رواتب الموظفين تحركات للمجلس الرئاسي لإيقاف القنوات الحوثية التي تبث من بيروت من العاصمة المؤقتة عدن.... وزير النقل يصدر 3 قرارات وزارية هامة وزارة الأوقاف اليمنية تعلن أسماء الوكالات المعتمدة وأسعار برامج موسم الحج رغم الهدنة.. مليشيا الحوثي تواصل قصف القرى الآهلة بالسكان وقوات الجيش تسقط صاروخ جنوبي مأرب برعاية الشدادي.. مأرب تعلن إفتتاح دورة لتأهيل المتطوعات المشاركات بحملة التوعية بمخاطر فيروس كورونا
تلقى رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الاثنين، برقية تهنئة من الرئيس الأميركي جو بايدن، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية والمصادف أمس الأحد.
وفي معرض رسالته، شدد بايدن على دعم بلاده لإنهاء الصراع في اليمن، مشدداً على ترحيبه بالهدنة الحالية، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.
وكان العليمي قد أثنى على مساعي المبعوثين الأممي والأميركي، والأسرة الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني، ووقف الانقلاب الحوثي.
كما شدد في خطاب عشية العيد الوطني، على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة، وفي مقدمتها فتح معابر تعز والمدن الأخرى، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغط لدفع الميليشيا الحوثية نحو استكمال إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسراً، وصرف رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وإنهاء حرب الخدمات التي يديرها الانقلابيون ضد الشعب اليمني.
كذلك أكد على التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بمواصلة دعم الجهود الأممية، من أجل تمديد الهدنة الإنسانية، مجدداً في الأثناء التمسك بالمبادرة السعودية، باعتبارها أساساً عادلاً لعملية سلمية شاملة.هدنة أممية في اليمن
يشار إلى أنه في 1 أبريل/نيسان الماضي، رعت الأمم المتحدة اتفاق هدنة بين الحكومة وميليشيا الحوثي، لكن الأخيرة أخلّت بكل التزاماتها تجاه الهدنة، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز، وعرقلة تشغيل مطار صنعاء، وذهبت نحو تصعيد واسع النطاق في أكثر من محافظة يمنية متسببة بخروقات كثيرة، وفق اتهامات حكومية.
وتأتي هذه الخروقات في الوقت الذي تقترب الهدنة الأممية في اليمن من نهايتها، وسط إمكانية تحولها إلى وقف دائم لإطلاق النار والشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عمليا منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في العام 2018.