الرئيس الأمريكي: ندعم إنهاء الصراع في اليمن ونرحّب بالهدنة المبعوث الأممي لليمن: بدء اجتماعات لبحث القضايا الاقتصادية صحيفة سعودية تتحدث عن تمديد الهدنة الأممية في اليمن لـ شهرين آخرين وخطة سلام متعددة المسارات تفاصيل برقية تلقاها الفريق بن عزيز من قائد القيادة المركزية الأمريكية الرئيس ”رشاد العليمي“ يطالب بريطانيا بالضغط على مليشيا الحوثي لفك حصار تعز وتسليم رواتب الموظفين تحركات للمجلس الرئاسي لإيقاف القنوات الحوثية التي تبث من بيروت من العاصمة المؤقتة عدن.... وزير النقل يصدر 3 قرارات وزارية هامة وزارة الأوقاف اليمنية تعلن أسماء الوكالات المعتمدة وأسعار برامج موسم الحج رغم الهدنة.. مليشيا الحوثي تواصل قصف القرى الآهلة بالسكان وقوات الجيش تسقط صاروخ جنوبي مأرب برعاية الشدادي.. مأرب تعلن إفتتاح دورة لتأهيل المتطوعات المشاركات بحملة التوعية بمخاطر فيروس كورونا
وسط توقعات بتمديد هدنة اليمن إلى شهرين عقب انتهائها أواخر مايو الجاري، وصلت لجان التفاوض حول فتح الطرق من الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم (الإثنين) للمشاركة في اجتماع خلال اليومين القادمين.
ونقلت صحيفة«عكاظ» السعودية عن مصادر سياسية يمنية قولها بأن جهودا أممية وإقليمية تبذل لتمديد الهدنة حتى نهاية شهر ذي الحجة بما يسمح للجان التفاوض حول فتح الطرقات بوضع آلية للمراقبة وفتح الطرقات بين مختلف المحافظات اليمنية.
وأفادت المصادر بأن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أبلغ عددا من الشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن لديه خطة سلام متعددة المسارات تبدأ من الجوانب الإنسانية وتحسين المعيشة للمواطن اليمني وتنطلق نحو السلام الدائم والشامل.
ولفتت إلى أن المبعوث الأممي أكد حرصه على تمديد الهدنة وتنفيذ كامل بنودها كمرحلة أولى، وتعهد برفع القيود عن حرية تنقل المدنيين خصوصاً النساء والأطفال، والتصدي لتجنيد الأطفال وحماية المدارس وضمان الوصول إلى التعليم وإِشراك الوسطاء المحليين والقطاع الخاص في المسار الأمني لعملية السلام وتحسين الوصول إلى الخدمات والسلع الأساسية والتصدي لتشظي السياسات المالية والنقدية، والتركيز على إزالة الألغام وضمان تكافؤ فرص العمل لجميع اليمنيين.
ويواصل المبعوث الأممي لقاءاته مع عدد من الشخصيات اليمنية وممثلي المجتمع المدني من الشباب والنساء والأحزاب السياسية في إطار خطته لإشراك اليمنيين في وضع الرؤى والأفكار للوصول إلى خطة سلام متكاملة.
وكان يمنيون نفذوا وقفات احتجاجية أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي في هولندا للمطالبة بفتح الطرق في محافظة تعز، مستعرضين جملة من الجرائم الحوثية ضد المدنيين والفقر المرض الذي يترصد أبناء المحافظة جراء منع المليشيا دخول الأدوية والغذاء بالإضافة إلى القنص والقتل المتعمد.