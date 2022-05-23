تفاصيل برقية تلقاها الفريق بن عزيز من قائد القيادة المركزية الأمريكية

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تلقى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، برقية تهنئة من قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال مايكل "إريك" كوريلا، هنأه فيها بالعيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية ٢٢ مايو.
وعبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، في البرقية، عن أصدق أمنياته لرئيس هيئة الأركان بموفور الصحة والسعادة والنجاح في مهامه، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الأمن والاستقرار.
من جانبه بعث رئيس هيئة الأركان برقية شكر جوابيه لقائد القيادة المركزية الأمريكية، مؤكداً فيها على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطلعه إلى مواصلة الجهود المشتركة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب.