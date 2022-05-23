تفاصيل برقية تلقاها الفريق بن عزيز من قائد القيادة المركزية الأمريكية الرئيس ”رشاد العليمي“ يطالب بريطانيا بالضغط على مليشيا الحوثي لفك حصار تعز وتسليم رواتب الموظفين تحركات للمجلس الرئاسي لإيقاف القنوات الحوثية التي تبث من بيروت من العاصمة المؤقتة عدن.... وزير النقل يصدر 3 قرارات وزارية هامة وزارة الأوقاف اليمنية تعلن أسماء الوكالات المعتمدة وأسعار برامج موسم الحج رغم الهدنة.. مليشيا الحوثي تواصل قصف القرى الآهلة بالسكان وقوات الجيش تسقط صاروخ جنوبي مأرب برعاية الشدادي.. مأرب تعلن إفتتاح دورة لتأهيل المتطوعات المشاركات بحملة التوعية بمخاطر فيروس كورونا قائد قوات التحالف يعد ”عيدروس الزبيدي“ بـ”إسناد الجيش في مختلف المحاور القتالية“ أوكرانيا تصدر حكما قضائيا هو الأول من نوعه ضد جندي روسي إيران تنشر معلومات جديدة حول اغتيال «حسين صياد» أحد أبرز قادة الحرس الثوري وسط طهران
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، الإثنين، بريطانيا إلى الضغط على
مليشياالحوثي المدعومة من أيران لتنفيذ التزامتها بشأن الهدنة الأممية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن رئيس مجلس القيادة -ومعه نوابه طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي-، استقبل في العاصمة المؤقتة عدن، السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم.
وأشارت إلى أن السفير البريطاني نقل رسالة تهنئة خطية من جلالة الملكة اليزابيت الثانية، بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية.
وناقش اللقاء، الإجراءات المطلوبة لتمديد الهدنة، في ظل استمرار تعنت المليشيا الحوثية إزاء تعهداتها بموجب الاتفاق الذي اوفى فيه مجلس القيادة وتحالف دعم الشرعية بكافة التراماتهم الإنسانية والعسكرية.
وأكد الرئيس العليمي، وأعضاء مجلس القيادة على أهمية الضغط الدولي والبريطاني من أجل دفع الجماعة المسلحة لتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بمعابر تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية.
كما أشار الرئيس إلى جهود مجلس القيادة الرئاسي على مختلف الأصعدة، بما في ذلك الإصلاحات المرتقبة في المؤسستين العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الملفات الاقتصادية والخدمية والعدلية.
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة حشد الدعم الدولي لإصلاحات المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، وخصوصا في اعادة تأهيل وتحسين خدمات المناطق المحررة وفي المقدمة العاصمة المؤقتة عدن.
كما استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الإثنين، السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، ونائبة المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الخارجية الهولندية برجيتا تازيلار، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وذكر الرئيس العليمي بالتعاون الذي أبداه مجلس القيادة الرئاسي في دعم جهود الأمم المتحدة من أجل انجاح الهدنة، مقابل التعنت الحوثي المستمر والمماطلة في فتح معابر تعز، والتكسب من عائدات سفن المشتقات النفطية المتفق على توظيفها لدفع رواتب الموظفين.
وأكد على أهمية استمرار الدعم الهولندي والدولي، لجهود تحسين الخدمات، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خصوصا وسط المتغيرات المحلية والدولية الجديدة.
وعرضت المسؤولة الهولندية من جانبها شرحا مفصلا، حول الدعم المقدم من بلادها لمسيرة التنمية في اليمن، والمشروعات المنسقة بين البلدين لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.